Мурманск, 22 октября, 2015, 21:25 — ИА Регнум. МЧС России совместно с Роскосмосом и другими структурами развивает комплексную систему космического мониторинга для прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в время своего визита в Мурманск заявил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

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«В МЧС России есть уже хорошие наработки с нашими зарубежными коллегами и Национальный центр управления в кризисных ситуациях, наши межрегиональные организации, которые работают в федеральных округах, наши Центры управления в кризисных ситуациях в субъектах Российской Федерации, реагирующие подразделения и другие структуры непосредственно используют мониторинговую информацию для оценки обстановки, для принятия решений по профилактики и предупреждению чрезвычайных ситуаций и рисков и по реагированию на различные катаклизмы, опасности и угрозы, — заявил министр Пучков. — В реализации этого проекта мы тесно взаимодействуем с нашими зарубежными коллегами — Италией, Швейцарией, Франция, Канада, США, Китай и рядом других стран в рамках двусторонних соглашений, которые подписаны между МЧС России и соответствующими структурами. Реализуем совместные проекты по развитию и технологий, и современных подходов в космическом мониторинге и прогнозировании чрезвычайных ситуаций. И пионером в реализации всех этих проектов, конечно, является Российская Федерация».

По словам Пучкова, челябинский метеорит со всей очевидностью доказал актуальность и важность большой и серьёзной проблемы. «Сегодня человечество не имеет технологий, которые позволили бы мониторить на 500 тысяч километров, миллион километров небесные тела, которые перемещаются с космическими скоростями и имеют небольшие размеры, но представляют потенциальную угрозу для Земли. Именно консолидация совместных усилий развитых стран мира позволит создать эти технологии», — заключил Владимир Пучков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, метеорит взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013. Ударной волной были выбиты стёкла в 4715 зданиях, пострадали более 1,5 тысячи человек. Самый большой фрагмент небесного тела упал в курортной зоне области в озеро Чебаркуль, откуда его подняли лишь спустя восемь месяцев, в конце сентября. Вес осколка составил более 570 кг. Операция по поиску и подъему осколков космического гостя обошлась области в сумму, превысившую 1,5 млн рублей.