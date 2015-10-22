Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 21:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам сессии дискуссионного клуба «Валдай», вспомнил свое детство в Ленинграде. Общение с прессой состоялось сегодня, 22 октября в Сочи.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации.

Говоря о военной операции Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республики, Путин провел параллель со своим детством в Ленинграде.

«Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что военная операция РФ в Сирии не отразилась на террористической угрозе внутри России. Он заявил, что она не стала ни больше, ни меньше. «Она была и есть, к сожалению», — сказал Путин.

Кроме того, президент заявил, что гордится российскими летчиками, принимающими участие в военной операции в Сирии. «Это высший пилотаж, в переносном смысле этого слова. Летчики, безусловно, заслуживают всяческого уважения. Наши военные на территории Сирии, конечно, борются с терроризмом, в этом смысле, конечно, защищают интересы сирийского народа, но не только. В первую очередь они защищают интересы России и российского народа, — сказал Путин. — Я ими горжусь», — добавил он.