Вашингтон, 22 октября, 2015, 21:14 — ИА Регнум. Сегодня экс-госсекретарь Хиллари Клинтон на открытых слушаниях в конгрессе США сделала заявление о том, что именно она ответственна в гибели четырех американцев в ливийском Бенгази, передает телеканал CNN.

Typepad.com Хиллари Клинтон — экс-госсекретарь.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2012 года в городе Бенгази (Ливия) боевики совершили теракт, из-за чего погибли четыре человека, имеющие американское гражданство.

Хиллари Клинтон сообщила, что в связи со случившимся инцидентом она поручила провести служебное расследование. Так, во время выступления экс-госсекретарь заявила, что «взяла на себя ответственность» за гибель граждан США. Так, по словам Клинтон, именно поэтому еще до ухода из Госдепартамента она «начала процесс реформ, направленных на улучшение защиты наших людей за границей».

Отметим, организаторы слушаний сообщили политику о том, что будут детально исследовать подробности произошедшего, о которых известно Клинтон.

В июле этого года специальная комиссия в лице конгрессмена Гауди вызвала Клинтон выступить на публичных слушаниях в октябре в связи с событиями в Бенгази, когда террористы убили четырех американцев, сообщало Reuters.

Так, среди оппозиционных Клинтон политиков существует мнение, что именно она ответственна в случившемся, так как не приняла должных мер по безопасности граждан США за рубежом и невнимательно отнеслась к письмам посла США Кристофера Стивенса.

ИА REGNUM ранее передавало, что 14 октября во время предвыборных дебатов кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что бывшему агенту американских спецслужб Эдварду Сноудену не стоит возвращаться на родину, в США.

По словам экс-госсекретаря, Сноуден сам нарушил законы Соединенных Штатов, он «мог быть правдоискателем», и получил бы соответствующую защиту. Клинтон считает, что экс-сотрудник ЦРУ похитил важную информацию, которая попала «не в те руки».