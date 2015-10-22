Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 18:56 — ИА Регнум. Страны, ранее заявлявшие о приверженности свободе слова, недемократически препятствуют распространению информации, не соотносящейся с их точкой зрения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Власти стран, которые, казалось бы, всегда апеллировали к ценностям свободы слова, к свободному распространению информации — так часто мы об этом слышали в прежние времена — теперь пытаются препятствовать распространению объективной информации, и любую иную точку зрения, отличную от их собственной, объявляют враждебной пропагандой, с которой нужно бороться, причем явно недемократическими средствами», — отметил Путин.

Глобальное информационное пространство сегодня сотрясают свои «войны». «Агрессивно навязывается единственно правильная точка зрения и трактовка событий, подтасовываются и замалчиваются определенные факты. Мы уже все привыкли к навешиванию ярлыков и созданию образа врага», — сказал глава государства.