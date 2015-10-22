Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 18:42 — ИА Регнум. Сирии потребуется масштабная экономическая и финансовая помощь для восстановления после войны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». Президент отметил необходимость определить формат привлечения стран-доноров и международных институтов.

mchs.gov.ru Российский гуманитарный конвой

«Очевидно, что Сирии потребуется масштабная финансовая, экономическая, гуманитарная помощь для того, чтобы залечить раны войны. Нам нужно определить формат, в рамках которого мы могли бы вести эту работу с привлечением стран-доноров и международных финансовых институтов», — сказал Путин.

Кроме того, по словам президента, для поддержания долгосрочного урегулирования в регионе, его социального, экономического, политического возрождения следует, прежде всего, «освободить территории Сирии и Ирака от террористов, и не дать им переместить свою активность в другие регионы».