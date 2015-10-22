Киев, 22 октября, 2015, 18:32 — ИА Регнум. В Краматорске (бывшая Донецкая область Украины, сейчас контролируется Киевом) пьяный военнослужащий украинской армии из травматического оружия расстрелял двух мужчин.

vdv-s.ru Пьяный военнослужащий украинской армии из травматического оружия расстрелял двух мужчин.

Об этом сообщил через социальные сети 22 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«В последнее время в соцсетях активно нарастает «волна» разного рода «ужасов» о том, как военная прокуратура издевается над солдатом ВСУ, бывшим прокурором прокуратуры Московского района г. Харькова Александром Ружанским, будто безвинно пострадавшим в яростной борьбе с двумя гражданами-«сепаратистами», которых он, напившись на службе спиртного, вплотную и умышленно расстрелял из травматического оружия в центре Краматорска. Данный факт полностью подтверждается собранными доказательствами уголовного производства № 12 015 050 390 001 382», — информирует Матиос.

При этом на данный момент злоумышленник находится на свободе и скрывается от следствия. Хотя ранее его и удалось задержать, но 21 сентября «по состоянию здоровья» он смог добиться выхода из-под стражи.

«С того времени Краматорским городским судом Донецкой области трижды предоставлялось разрешение на привод подозреваемого, однако ни разу установить его местонахождение и выполнить решение суда не удалось. 14 октября 2015 года Ружанский объявлен в розыск. 15 октября 2015 года Краматорским городским судом Донецкой области удовлетворено ходатайство следователя и предоставлено разрешение на задержание и привод подозреваемого в суд для участия в рассмотрении ходатайства об аресте», — сообщает Матиос.

Напомним, случаи стрельбы в нетрезвом состоянии не редкость среди украинских солдат. 5 июля украинский военнослужащий в Краснознаменском районе бывшей Донецкой области убил местного жителя. 31 июля в Харькове также нетрезвый военнослужащий застрелил мужчину в супермаркете.