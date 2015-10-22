В Донбассе пьяный украинский силовик, бывший прокурор, расстрелял людей
Киев, 22 октября, 2015, 18:32 — ИА Регнум. В Краматорске (бывшая Донецкая область Украины, сейчас контролируется Киевом) пьяный военнослужащий украинской армии из травматического оружия расстрелял двух мужчин.
Об этом сообщил через социальные сети 22 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«В последнее время в соцсетях активно нарастает «волна» разного рода «ужасов» о том, как военная прокуратура издевается над солдатом ВСУ, бывшим прокурором прокуратуры Московского района г. Харькова Александром Ружанским, будто безвинно пострадавшим в яростной борьбе с двумя гражданами-«сепаратистами», которых он, напившись на службе спиртного, вплотную и умышленно расстрелял из травматического оружия в центре Краматорска. Данный факт полностью подтверждается собранными доказательствами уголовного производства № 12 015 050 390 001 382», — информирует Матиос.
При этом на данный момент злоумышленник находится на свободе и скрывается от следствия. Хотя ранее его и удалось задержать, но 21 сентября «по состоянию здоровья» он смог добиться выхода из-под стражи.
«С того времени Краматорским городским судом Донецкой области трижды предоставлялось разрешение на привод подозреваемого, однако ни разу установить его местонахождение и выполнить решение суда не удалось. 14 октября 2015 года Ружанский объявлен в розыск. 15 октября 2015 года Краматорским городским судом Донецкой области удовлетворено ходатайство следователя и предоставлено разрешение на задержание и привод подозреваемого в суд для участия в рассмотрении ходатайства об аресте», — сообщает Матиос.
Напомним, случаи стрельбы в нетрезвом состоянии не редкость среди украинских солдат. 5 июля украинский военнослужащий в Краснознаменском районе бывшей Донецкой области убил местного жителя. 31 июля в Харькове также нетрезвый военнослужащий застрелил мужчину в супермаркете.