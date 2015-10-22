Бухарест, 22 октября, 2015, 18:29 — ИА Регнум. В Румынии возбуждено уголовное дело в отношении экс-президента Иона Илиеску, которому предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. Как сообщило румынское издание Realitatea, обвинения Илиеску предъявлены в рамках дела о событиях 1990 года, получивших названия «Минериада».

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Речь идет о выступлениях рабочих Румынии, сопровождавшихся захватом административных зданий, взятием в заложники чиновников, столкновениями с правоохранительными органами и человеческими жертвами. По официальным данным, в результате разгона манифестации в Бухаресте летом 90 года погибли четыре человека. По неофициальным данным, погибших было около ста.

Дело в отношении Илиеску по данным фактам уже возбуждалось в 2005 году, однако впоследствии оно было закрыто. Расследование возобновилось весной 2015 года, после того как Европейский суд по правам человека обязал румынское государство найти виновных.

Помимо Илиеску обвинения в преступлениях против человечности предъявлены бывшим руководителям силовых ведомств Румынии — Службы информации, МВД и жандармерии. Ион Илиеску уже побывал в Генпрокуратуре, где ему было предъявлено обвинение. От комментариев журналистам на этот счет он отказался.

ИА REGNUM напоминает, что бывший коммунистический функционер Ион Илиеску пришел к власти в Румынии после произошедшего в декабре 1989 года переворота, в результате которого коммунистический диктатор Николае Чаушеску и его жена попытались бежать из страны, но были задержаны и 25 декабря расстреляны по приговору трибунала. Илиеску занимал должность президента Румынии с 1990 по 1996 год, а также в 2000—2004 гг.