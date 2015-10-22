Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 18:24 — ИА Регнум. Между «умеренными» и «неумеренными» террористами не должно быть разницы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

wallpapers.99px.ru Различия не существенны

Президент обратил внимание на то, что некоторые страны выделяют «умеренных» и «неумеренных» террористов. «Они каким-то нежным методом обезглавливают людей?» — поинтересовался президент.

«Всему международному сообществу пора наконец понять, с чем мы имеем дело — по сути, с врагом цивилизации, человечества и мировой культуры», — сказал Путин, добавив, что террористы таким образом дискредитируют ислам.