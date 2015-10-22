Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 18:04 — ИА Регнум. Разница в курсах иностранных валют по отношению к рублю — это абсолютное конкурентное преимущество, которое должны использовать российские производители. Об этом сегодня, 22 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в 12-й сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи (Краснодарский край). По словам главы государства, это преимущество должно использоваться не только для освоения собственного рынка, но и для продвижения на внешних.

bestfreejpg.com Lada Vesta

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Путин уверен, что соотношение цены и качества новой модели АвтоВАЗа Lada Vesta дает ей «абсолютное глобальное конкурентное преимущество» на зарубежных рынках. «Качество, я убежден, на уровне мировых стандартов», — подчеркнул глава государства и напомнил, что до 70% всех комплектующих нового автомобиля производятся в России. «70% локализации в России — это очень хороший показатель», — отметил президент.

В заключение Путин поздравил автолюбителей России с новым автомобилем.