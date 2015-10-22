Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2015, 18:55 — ИА Регнум. Новый фильм Тимура Бекмамбетова«Бен-Гур: История Христа» выйдет в прокат 12 августа 2016 года. Американская премьера перенесена почти на пол года вперёд по решению студии Metro-Goldwyn-Mayer и ParamountPictures.

Чарлтон Хестон на съемках х/ф «Бен Гур»

Причина переноса — более подходящее время для выхода больших блокбастеров подобного рода. Об этом сообщает издательство Variety. Когда состоится российская премьера пока не известно.

Сюжет картины Бекмамбетова основан на знаменитом романе американского политика писателя и генерала Льюиса Уоллеса «Бен-Гур: История Христа». Действие происходит в Палестине в библейские времена. Главный герой, потомок знатного иудейского рода, из-за предательства друга попадает в рабство. Проведя много лет на римских галерах, он в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику. По словам режиссёра, экранизация будет максимально близка к оригинальному роману.

Популярный сюжет уже не раз был взят за основу фильмов режиссёрами разных времён. Первой экранизацией книги был короткометражный немой фильм «Бен-Гур» 1907 года. В 1925 году режиссёр Фред Нибло снимает ленту «Бен-Гур: история Христа», ставшую самой дорогой в истории немого кино. В 2010 году в Канаде сняли телесериал по мотивам романа.

Самой знаменитой экранизацией считается картина Уильяма Уайлера 1959 года выпуска. Художественный фильм «Бен-Гур» впервые в истории кинематографа завоевал 11 премий Оскар, в числе которых «Лучший фильм». Помимо «Оскаров» фильм получил 5 премий «Золотой глобус», в том числе специальный приз за постановку сцены гонок на колесницах. Критики отмечают, что режиссёр Уильям Уайлер сумел мастерски показать смещение точки зрения: зритель вроде бы видит Евангельскую историю, но не напрямую. В центр повествования глубоко христианского фильма о божественном промысле и судьбе Иисуса Христа поставлена история аристократа-иудея Иуды Бен-Гура. В картине есть только две сцены, связные с событиями, изложенными в Новом завете.

Главную роль в фильме сыграл знаменитый Чарлтон Хестон, часто выступавший в образах персонажей из прошлых эпох. Ему принадлежат роли Моисея в «Десяти заповедях» Сесила Демиллья, Марка Антония в фильме «Юлий Цезарь» 1950 года, Иоанна Крестителя в картине Джорджа Стивенса «Величайшей из когда-либо рассказанных историй», Хестон воплотил на экране образ Микеланджело, кардинала Ришелье и многих других. За работу над «Бен-Гуром» он получил оскаровскую статуэтку за «Лучшую мужскую роль».

Как сказал Бекмамбетов Variety, его проект не является прямым ремейком легендарного фильма, потому как рассказывает о событиях, произошедших ранее, чем те, что описываются в фильме 1959 года.

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