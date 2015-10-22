Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 17:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин осмотрел и опробовал сегодня, 22 октября, в Сочи новую модель АвтоВАЗа — Lada Vesta. Как сообщает пресс-служба Кремля, автомобиль главе государства представил генеральный директор АвтоВАЗа Бу Андерссен.

properm.ru Бу Андерссон

Осмотрев автомобиль, Путин сел за руль и вместе с Андерссеном приехал на пленарное заседание в 12-й сессии дискуссионного клуба «Валдай».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, темой сегодняшнего заседания стала «Война и мир: человек, государство и угроза большого конфликта в XXI веке». Участники заседания изучают различные аспекты восприятия вопросов мира и войны как в общественном сознании, так и в сфере международных отношений, религии и экономического взаимодействия государств. В заседании клуба примут участие более 130 экспертов и политологов из 30 стран мира.