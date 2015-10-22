Москва, 23 октября, 2015, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 23 октября, на пленарном заседании Госдума рассмотрит блок экономических законопроектов, сообщает ИА REGNUM. В рамках подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2016 год парламентарии намерены обсудить изменения бюджета на 2015 год, а также инициативу об использовании остатков средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

er.ru Заседание Государственной Думы.

Резервный фонд поможет текущим расходам

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект, уточняющий особенности использования в 2016 году остатков средств федерального бюджета и доходов Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Законопроект предусматривает, что остатки средств федерального бюджета на 1 января 2016 года в объеме до 150 млрд рублей могут быть направлены на социальные расходы, поддержку отдельных отраслей экономики, а также на реализацию решений президента и правительства по обеспечению мероприятий в сфере национальной обороны, исследования и использования космического пространства и правоохранительной деятельности в объеме, не превышающем сумму остатка ассигнований, направленных на эти цели в 2015 году. Средства, оставшиеся от расходов на предоставление субсидий субъектам РФ в 2015 году, в 2016 году могут также быть направлены на субсидии региональным бюджетам.

На пенсии и поддержку регионов добавят денег

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть поправки в закон о федеральном бюджете на 2015 год — предлагается перераспределить бюджетные расходы. С докладом выступит глава Минфина Антон Силуанов. Уточняются характеристики бюджета 2015 года, в частности, увеличивается его доходная часть и расходная часть. По данным Минфина, в текущем году поступление доходов составит 13 трлн 251,3 млрд рублей, расходы — 15 трлн 417 млрд рублей, бюджетный дефицит — 2 трлн 166 млрд рублей.

Относительно принятых ранее поправок в бюджет 2015 года прогнозируемый объем доходов увеличивается на 712 млрд рублей: речь идет о росте ненефтегазовых доходов на 519 млрд и нефтегазовых на 193 млрд. Кроме того, доходы бюджета будут увеличиваться за счет роста поступлений от НДС в размере 346 млрд рублей, за счет поступлений по налогу на прибыль — более чем на 61 млрд рублей. Эти доходы будут направлены на пенсионное обеспечение, исполнение социальных обязательств и поддержку регионов, кроме того, будут перераспределены расходы внутри статьи «Национальная оборона».

Имущественные интересы России

Также во втором чтении завтра Госдума рассмотрит законопроект о юрисдикционном иммунитете иностранного государства и имуществе иностранного государства в РФ. Поправки ко второму чтению усиливают защиту имущественных интересов России. «Концепция законопроекта в первом чтении направлена на повышение защищенности имущественных интересов РФ», — заявил накануне спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Во втором чтении предлагается внести ряд существенных поправок. «В частности, одна из норм, которая предложена во втором чтении, говорит о том, что положения настоящего закона подлежат исполнению в случае, если Российская Федерация и иностранное государство не договорятся об ином. Кроме того, что очень важно, уточняется определение понятия «имущество иностранного государства», то есть расширяется состав имущества иностранного государства, что обеспечивает большую защиту интересов РФ», — пояснил Нарышкин.

Депутаты рассмотрят блок ратификаций

Также Госдума планирует рассмотреть блок ратификаций: речь идет о соглашениях и договорах с Белоруссией и Азербайджаном по различным вопросам. В частности, Госдума рассмотрит ратификацию протокола между правительствами России и Белоруссии о применении международных договоров к вопросам, касающимся уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты при их вывозе за пределы территории Таможенного союза.