Минск, 22 октября, 2015, 17:10 — ИА Регнум. «Что будем делать дальше?» — такой вопрос задал 22 октября Александр Лукашенко участникам совещания по проблемам модернизации белорусских деревообрабатывающих госпредприятий.

president.gov.by Совещание по развитию базовых организаций деревообработки

Главный вопрос, ответ на который представили участники совещания, — причины, по которым провалилась госпрограмма модернизации белорусской деревообработки. На совещание прибыли чиновники Совмина, КГК и других госструктур. Особое внимание было уделено состоянию предприятий, подчинённых госконцерну «Беллесбумпром».

Лукашенко констатировал невыполнение своих поручений, остановившись на причинах, по которым бюджетные средства были направлены именно в деревообработку. Он сообщил своим подчинённым, что в Белоруссии есть и сырьевая база, и производственная база, и даже «школы» по подготовке специалистов, но госпрограмма развития отрасли почему-то не выполнена.

На модернизацию госпредприятий были привлечены большие средства из госбюджета, в т.ч. заимствованные за рубежом, а должной отдачи нет, констатировал руководитель постсоветской республики. Он отметил также, что не проводить модернизацию было бы неразумно.

«Поскольку в последние годы существования Советского Союза и в годы лихолетья мы существенно разрушили экономику, в том числе и деревообработку, терпеть дальше такое состояние мы не могли. Поэтому пошли на соответствующее реформирование этой отрасли», — сообщил Лукашенко участникам совещания.

«Вложили немалые средства», — констатировал он. Лукашенко отметил, что лесом Белоруссия богата и не успевает его перерабатывать. По его словам, белорусские предприятия деревообработки вполне могут продемонстрировать успешный отказ от импорта сырья из России.

Лукашенко предупредил своих подчинённых: на уровне руководителя постсоветской республики он в последний раз проводит совещание по данной теме. Он потребовал доложить о результатах реализации госпрограммы, указать причины и напомнить об ответственных, а также указать на конкретные меры, требующиеся для преодоления негативных тенденций.

О проблемах реализации госпрограммы по модернизации госпредприятий деревообрабатывающей отрасли доложил зампред Совмина Владимир Семашко. Он традиционно сослался на внешние факторы, не признавая стратегических ошибок планирования (как и в случае с модернизацией цементных заводов). С докладами выступили председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, председатель государственного «Банка развития Республики Беларусь» Сергей Румас и другие чиновники.

По мнению Совмина, проблемные госпредприятия деревообработки следует передать «Банку развития Республики Беларусь». Всего на модернизацию девяти госпредприятий было затрачено около 1 млрд евро, и во сколько обойдётся патронаж госбанка — пока не ясно.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизация белорусских госпредприятий деревообработки, за исключением двух предприятий, должна была быть завершена в 2014 году, однако расчёты властей не оправдались. «Декрет о крепостном праве», демонстративная отправка на 3 года в колонию усиленного режима гендиректора «Борисовдрева» Владимира Мальцева и другие репрессивные меры не привели к желаемому результату.

По данным Белстата, в 2015 году белорусская деревообработка, как и промышленность в целом, демонстрирует падение. Александр Лукашенко правит постсоветской республикой более 20 лет, строя «рыночный социализм».