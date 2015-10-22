Ереван, 22 октября, 2015, 17:01 — ИА Регнум. Сегодня ереванский суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк Мараш освободил пожизненно заключенного Согомона Кочаряна от дальнейшего несения наказания.

Согомон Кочарян. hetq.am

Согомон Кочарян был осужден на смертную казнь в 1995 году за убийство гражданина Ирана. В дальнейшем мера наказания была заменена на пожизненное заключение. За 21 год в тюрьме Кочарян потерял жену и дочь. Его супруга скончалась от тяжелой болезни, а 19-летняя дочь покончила с собой в прошлом году. После самоубийства дочери состояние здоровья Кочаряна за год резко ухудшилось.

Положительное заключение для освобождения Кочаряна дали и медкомиссия, и генпрокуратура. Участник Карабахской войны, инвалид 2-й категории с августа текущего года проходит лечение в ереванской больнице «Сурб Григор Лусаворич». Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Согласно диагнозу, у Кочаряна ишемическая болезнь — сердечная недостаточность 4-й степени, постинфарктная хроническая аневризма и пневмония.

Адвокат Кочаряна Гриша Баласанян заявил, что его подзащитный не может нести наказание, у него проблемы с сердцем. «В отношении неизлечимо больного осужденного было проявлено бесчеловечное отношение», — сказал адвокат.

Баласанян, обратившись к суду с просьбой освободить своего подзащитного заявил: «Оставим в стороне вопрос о том, вследствие чего Согомон Кочарян приобрел в тюрьме эти тяжелые болезни. Разве в случае оказания надлежащей медицинской помощи нельзя было предотвратить появление этих тяжелых заболеваний? И разве не оставили след на здоровье заключенного те условия, которые существовали в камерах для пожизненно осужденныхна протяжении первых 7 лет, когда Армения еще не была членом Совета Европы: полное отсутствие солнечного света, отсутствие вентиляции, закрытые железными ставнями окна и т.д. После того, как Армения стала членом СЕ, определенные положительные изменения произошли, однако они, на мой взгляд, носили косметическеий характер. Одним из ярких примеров является то, что после обретения независимости ни один пожизненно осужденный не был освобожден от несения наказания по болезни», — цитирует слова адвоката hetq.am.

В истории независимой Армении это первый случай, когда пожизненно осужденный освобождается от дальнейшего несения наказания.

Как ранее писало ИА REGNUM, около 50 пожизненно заключенных недавно провели голодовку с требованием пересмотреть уголовные дела.

В стране в настоящее время насчитывается 104 заключенных, которые осуждены к пожизненному сроку. Почти половина из них была приговорена к смертной казни. С 1990 года в Армении введен мораторий на осуществление смертных приговоров. За этот период к смертной казни было приговорено более 30 человек. В 2003 году тогдашний президент Армении Роберт Кочарян подписал новый Уголовный кодекс, который предусматривал полную отмену в стране смертной казни. Кроме того, Кочарян тогда подписал закон «О введении нового Уголовного кодекса в действие», согласно которому, приговор приговоренных ранее к смертной казни лиц был заменен на пожизненное тюремное заключение.

Пожизненно осужденные часто жалуются на то, что с тех пор как смертная казнь заменена на пожизненный срок, ни одно дело не было рассмотрено повторно. И это несмотря на то, что в некоторых делах есть обстоятельства, которые могли существенно повлиять на вынесение приговора.

Так, в деле Согомона Кочаряна спустя 20 лет стало известно, что приговор о смертной казни стал следствием политического давления, оказанного на Генпрокуратуру Армении послом Ирана. Об этом рассказал прокурор, представляющий тогда сторону обвинения. Однако Генпрокуратура отказалась на повторное рассмотрение дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

За время отбытия наказания Согомон Кочарян вместе со своим сокамерником Мгером Енокяном дважды совершал побег — в 2004 и 2009 гг. На свободе он остался в общей сложности месяц, однако никакого преступного деяния за это время не совершил. К пожизненному заключение был добавлен также 15-летний срок наказания.