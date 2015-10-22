Ростов-на-Дону, 22 октября, 2015, 16:46 — ИА Регнум. В предстоящую субботу, 24 октября, гандбольный клуб «Ростов-Дон» принимает на своей площадке «Крим» (Словения) в рамках Лиги чемпионов среди женских гандбольных команд. Предыдущий соперник в группе, А — ГК «Байя Маре» (Румыния) — словенским девушкам не поддался, итоговый счёт матча 33:27 в пользу румынской команды. Но на этот проигрыш рассчитывать не стоит, считает наставник ростовской дружины Ян Лесли, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

rostovhandball.ru ГК «Ростов-Дон» в матче с ГК «Ларвик»

«Спортсменки из Словении были близки к победе во встрече с «Байя Маре», но в конце игры совершили много ошибок. Я считаю, что «Крим» — хорошо обученная, быстрая команда. Мы должны играть на высшем уровне, чтобы победить. Для нас очень важно набрать четыре очка после двух игр. Если это произойдет, то мы сделаем больше, чем я ожидал на старте. Мы изучили «Крим», но в команде есть игроки, которые способны преподнести сюрприз любому сопернику. Также не следует забывать, что в прошлом году «Крим» обыграл в гостях волгоградское «Динамо». Поэтому мы должны быть готовы к матчу на все 100%», — отметил датчанин.

Напомним, что предыдущую встречу в Лиге чемпионов ростовчанки выиграли у норвежского «Ларвика». Игра прошла на выезде. Лучшим игроком была признана голкипер донской команды Катрин Лунде, пополнившая состав коллектива Лесли в нынешнем сезоне. Вратарь отразила свыше 50% мячей соперниц.

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«Мы сразу начали играть очень интенсивно, и уже в первые 10 минут создали внушительный разрыв в счёте. Думаю, это был ключевой момент матча. В дальнейшем команда смогла выдержать набранный темп, что было очень важно. Что касается моей игры, то я еще не набрала нужной кондиции. Думаю, что в субботнем матче буду действовать еще лучше», — рассчитывает Лунде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГК «Ростов-Дон» — единственная команда, защищающая цвета российского триколора в Лиге чемпионов. Этот турнир считается самым важным турниром Европы. Ростовчанки представляют Россию в статусе лучшего женского гандбольного клуба страны. В сезоне 2014/15 подопечные Яна Лесли выиграли чемпионат и Кубок России, а также вышли в финал Кубка ЕГФ.