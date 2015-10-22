Чебоксары, 22 октября, 2015, 16:41 — ИА Регнум. Власти столицы Чувашии планируют создать платные парковки — в первую очередь, это может коснуться центральных улиц Чебоксар. Впрочем, пока это только планы, которые витают в чиновничьих кабинетах уже давно — около года. И как показывает практика других регионов, даже при принятии решения одно бумаготворчество в виде нормативно-правовых документов занимает порой до двух лет. Пока же чиновники оценивают матчасть проекта, знакомятся с предложениями и изучают паркоматы, приглашая на смотрины и журналистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Герман Александров и Олег Белов

Первой презентацию провела компания из Ульяновска, которая реализовала проекты по организации платной парковочной территории в ряде городов, а в настоящее время зашла в Казань. Предложенные паркоматы не предполагают наличную оплату, стоимость составляет 400−500 тыс. рублей. Ульяновские гости знакомили с паркоматами прямо в трейлере, на фургоне которого висела красочная реклама одной из европейских компаний по производству паркоматов и размашисто написанном адресом сайта. По заверению гостей, в представленном оборудовании есть и российские комплектующие.

Впрочем, чиновников и ответственных за проект сам производитель интересовал мало. Вопросы в основном касались возможностей паркоматов, цены и сроков окупаемости проекта. Порой даже складывалось ощущение, что на первом месте стоит коммерческая составляющая проекта, а не социально-общественная — то есть разгрузка наиболее напряженных улиц города, где парковочные зоны буквально забиты машинами, а на магистралях создаются заторы.

«Как правило, первое время это убыточный проект. То есть опыт регионов, Казани в том числе, показывает, что первые два года — это убыточный проект. В администрации города предварительно готовы вопрос рассматривать даже с убыточностью, но если мы наведем порядок в тех местах, где требуется», — заявлял глава муниципального управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов.

Ответы на вопрос журналистов о том, принято ли окончательно решение о введении платных парковок, были противоречивы. «Окончательно — нет», — сказал опытный замглавы администрации Чебоксар Герман Александров. «Решение принято, что это будет», — противоречил ему Олег Белов.

В чем были единодушны респонденты, так это в том, что данный вопрос требует «досконального изучения». «В этом году однозначно будем обсуждать этот вопрос, определяться с решениями. Предварительно несколько мест (под платные парковки) отсмотрели», — сообщил глава управления ЖКХ и благоустройства. По его словам, первыми в платную парковочную зону может войти территория между Президентским бульваром, улицами Энгельса и Ярославская, а также площадки по улице Гладкова, пер. Бабушкина, возле железнодорожного вокзала и аэропорта.

На вопрос об альтернативных бесплатных парковках по указанным улицам Олег Белов не дал ответа, по-бюрократически раздражённо заметив, что «всё, что требуется действующими нормативными документами и законодательством — всё будет».

Что касается цен в регионах за организованную властями платную парковку в центре городов, то днём тариф составляет 30−50 рублей в час. В Казани, к примеру, — 50 рублей. Примечательно, что в Казани на 22 октября, судя по текущим данным сайта Казанский паркинг, загрузка платных парковочных площадок составляет только 26%.

По данным мэрии, в Чебоксарах в настоящее время организовано 2,5 тыс. платных парковочных мест при суточном тарифе 40−60 рублей. В основном они расположены в спальных районах, загрузка в среднем составляет 60%.