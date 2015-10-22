Кемерово, 22 октября, 2015, 16:30 — ИА Регнум. Картина событий в Кемеровской области 22 октября в специальном обзоре ИА REGNUM

В 2015 году в Кузбассе произвели 1,1 млрд яиц. Фото пресс-службы администрации Кузбасса

Жуткая находка под мостом

В Кемерове полиция проводит проверку по факту обнаружения «расчлененного тела», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Около пяти часов утра в дежурную часть управления МВД России по Кемерово позвонил мужчина, который сообщил, что возле Кузнецкого моста обнаружил человеческие останки. Прибывшим по сигналу полицейским кемеровчанин рассказал, что в районе моста гулял с собакой. Его питомец неожиданно побежал в кусты, после чего вернулся, неся в зубах фрагмент крупной кости. Заявитель, подозревая, что он имеет дело с жертвой жестокого преступления, позвонил в полицию.

Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела место происшествия. В ходе поисков полицейские обнаружили два мешка, в которых находились части расчлененного трупа. Позже эксперт-криминалист определил, что это разделанная туша медведя. Голова, шкура и лапы отсутствовали. Обнаруженные останки животного были направлены в медицинскую лабораторию и в дальнейшем утилизированы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские устанавливают, как расчлененная туша медведя оказалась в данном районе, и законно ли было убито животное.

4-летний ребенок выстрелил себе в голову

В Междуреченске четырехлетний ребенок выстрелил себе в голову, играя с травматическим пистолетом марки «Оса». Оружие мальчик нашел в кармане отцовской куртки, сообщает «Газета Кемерова».

Инцидент произошел 16 октября. Сейчас ребенок находится в больнице, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма и повреждение глаза. Жизни мальчика ничего не угрожает, врачи перевели его в глазное отделение.

У отца ребенка есть все необходимые документы на оружие, уточнили в региональном следственном управлении СКР. Семья не состояла на профилактических учетах, родители разведены, но продолжают общаться.

Рекорды птицефабрик

В 2015 году в Кузбассе произвели 1,1 млрд яиц — по 400 штук в год на каждого жителя, включая младенцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам губернатора Кузбасса Амана Тулеева, посетившего «Кузбасскую птицефабрику», это самый высокий региональный показатель за последние 20 лет. В 2014 году произведен 1 млрд штук. «Получается — по 400 яиц в год на каждого кузбассовца, включая младенцев», — сказал Тулеев.

«Кузбасская птицефабрика» — современное, комплексное птицеводческое хозяйство яично-мясного направления. Для поселка Степной — это градообразующее предприятие: здесь работает треть его жителей (550 из 1 700 человек). В 2005 году началась реконструкция и полное техническое переоснащение предприятия. На развитие фабрики было направлено 2,3 млрд рублей. В настоящее время на фабрике содержится около 1,5 млн голов птицы. Ежегодно «Кузбасская птицефабрика» производит 3,4 тыс. т диетического мяса, это 8% областного объема. В этом году будет произведено 300 млн куриных яиц — более четверти общеобластного производства (27,3%). После завершения реконструкции в 2016 году предприятие ставит задачу произвести до 4 тыс. т мяса в год и до 1 млн штук яиц в сутки.