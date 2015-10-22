Калуга, 22 октября, 2015, 16:16 — ИА Регнум. Уникальную технологию производства органо-органического электрообогреваемого птицестойкого остекления разработали ученые Обниского научно-производственного предприятия «Технология» им.А.Г.Ромашина в тесном сотрудничестве с коллективом Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.

Фото Сергея Ананишина

Как рассказал 22 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель ОНПП «Технология» Андрей Силкин, созданный триплекс весит в 2,5 раза меньше силикатного аналога, при этом полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к оптическим изделиям для авиационной отрасли.

По словам Силкина, «выполняя сложнейшую задачу, специалисты «Технологии» сумели найти оригинальные решения проблем, возникающих в ходе создания авиационного обогреваемого органического остекления. Наряду с инновационным методом нанесения токопроводящего покрытия на холодную поверхность (при нагревании оргстекло теряет свои свойства), был разработан инновационный метод интеграции нагреваемого слоя и токоподводящих элементов в органический триплекс, имеющий более мягкую, по сравнению с силикатным стеклом, поверхность. Изготовленный образец имеет равномерный обогрев всей поверхности и обладает превосходными оптическими свойствами. Испытания подтвердили все заявленные характеристики. Полученный опыт будет использован при создании обогреваемого органического остекления для отечественного вертолёта Ка-62».

«Новая технология, разработанная нашими специалистами, не имеет аналогов в мире по соотношению цена-качество. По сути, мы имеем очередное подтверждение высочайшего профессионализма и колоссального научного потенциала сотрудников предприятия», — подчеркнул Силкин.