Трольхеттан, Швеция, 22 октября, 2015, 14:56 — ИА Регнум. Мужчина в маске напал на учеников школы в городе Тролльхеттане (Швеция). Убит учитель и ранены четыре ученика, сообщает агентство ТТ («Тиднингарнас телеграмбюро»).

oldtimewallpapers.com Мужчина в маске и смечем

Уточняется, что нападение на учащихся произошло в кафе, которое находится на территории школы. Вооружённый мужчина в маске напал на находящихся в здании людей и ранил пять человек. Полицейские обезвредили преступника: он получил огнестрельное ранение в ногу. Далее он был госпитализирован. В больнице пациенту провели экстренную операцию.

Представитель больницы Никлас Клэссон прокомментировал ситуацию. Он сказал, что госпитализированный — молодой человек. По его словам, среди пострадавших двое — подростки в возрасте 12 и 15 лет.

Глава полиции региона Стефан Густафссон сказал, что о мотивах преступника пока ничего не известно, сообщает Reuters.

«Сейчас у нас нет ответа, какую цель преступник преследовал. По последним данным, пять человек погибли, еще несколько ранены», — сказал Густафссон.

Отмечается, что в настоящее время территория школы оцеплена. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённый мечом мужчина в маске напал на учащихся школы в городе Тролльхеттане (Швеция). В результате ранены пять человек, четверо из которых — ученики школы.

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