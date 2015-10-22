Москва, 22 октября, 2015, 15:32 — ИА Регнум. 28 октября в столице откроется XVI Фестиваль «Новое британское кино». В программе ежегодного мероприятия лучшие современные британские фильмы, удостоенные премий Каннского, Лондонского, Берлинского и других международных фестивалей. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, показ откроется картиной Билла Кондона «Мистер Холмс» в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Картина — взгляд на постаревшего персонажа Конан Дойла, роль знаменитого сыщика исполнил 76 летний британский актёр Иэн МакКеллен.

Цитата из к/ф «Мистер Холмс». реж Билл Кондон. 2015. Великобритания, США Иэн МакКеллен в роли Шерлока Холмса

Фестиваль продлится в Москве до 8 ноября. В Санкт-Петербурге «Новое британское кино» появится в кинотеатре «Аврора», в Челябинске показы пройдут в «Синемапарке». Работы, представленные на фестивале, покажут ещё в 23 российских городах.

В программе нынешнего года свыше двадцати фильмов-премьер. Среди них фантастический триллер «Лобстер» Йоргоса Лантимоса — обладатель гран-при жюри Каннского кинофестиваля; комедия «Леди в фургоне» Николаса Хайтнера — фильм — лауреат премии Берлинского кинофестиваля, мелодрама «Бруклин» Джона Краули по одноименной книге Колма Тойбина.

Помимо основной части, в рамках фестиваля пройдут короткометражная и образовательная программы, а также специальные документальные показы.

В короткометражной части BAFTA вниманию зрителей будут представлены номинанты премии Британской академии кино и телевидения 2015 года и фильм-концерт популярного британского музыканта Эда Ширана.Традиционно в рамках фестиваля пройдут лекции и дискуссии с участием приглашённых британских гостей и российских экспертов в Московской школе ккино.

Специальными гостями «Нового британского кино — 2015» станут актёр Шон Эванс, режиссёр и продюсер Дэвид Уилкинсон и актриса Хэтти Морахэн.

В Центре документального кино будут представлены две картины о жизни и творчестве Аниша Капура — одно из самых влиятельных современных художников. Показы приурочены к первой в России персональной выставке Капура в Еврейском музее и центре толерантности.

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