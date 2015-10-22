Москва, 22 октября, 2015, 14:33 — ИА Регнум. Сегодня в прокат российских кинотеатров выходит биографическая лента Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда», посвященная жизни и творчеству Осипа Мандельштама. Фильм посвящен трагической судьбе поэта. История рассказывается с помощью кукол, компьютерной графики, анимации и документалистики.

Циатата из к/ф «Сохрани мою речь навсегда». реж Роман Либеров. 2015. Россия

Фильм воссоздает главные события жизни Мандельштама. Он состоит из реальных писем, рецензий и архивных документов поэта. По замыслу режиссера и сценариста картины Романа Либерова, нестандартные решения должны передавать эмоциональную напряженность и моральную несвободу авторов советской эпохи. Так, главный герой предстает на экране в облике живой говорящей марионетки. Это должно передавать как двойственный и неспокойный характер поэта, так и обличать фальшивость и зыбкость окружавшей его действительности.

«Эпоха на дворе стояла людоедская, и те люди, которые мнили себя живыми рыцарями, оказывались в конечном счете тряпичными куклами», — сообщил Либеров в интервью пресс-службе ГУМа. В одной из сцен к Мандельштаму присоединяются куклы Ахматовой, Гумилева и Хлебникова. Они по очереди читают друг другу стихи и после каждого восклицают: «К черту смысл!»

Главную роль в картине «исполнил» актер Виктор Сухоруков, однажды он уже примерил образ Мандельштама для одного из телевизионных проектов. Актриса Инна Чурикова подарила голос жене поэта — Надежде Мандельштам. Именно благодаря ей многие произведения мужа дошли до современных читателей. После гибели Мандельштама в пересыльном лагере сохранность большинства рукописей оказалась под угрозой. Опасаясь обысков и арестов, его супруга выучивала стихи наизусть, переписывала их вручную и делала все, чтобы сохранить возможность будущей публикации. Пять лет назад в Петербурге был установлен памятник поэту и его преданной жене.

В озвучке картины также приняли участие Чулпан Хаматова, Евгений Стеблов и другие мастера отечественной сцены. Саундтреки к ленте создали современный композитор Noize MC и актер Кирилл Пирогов.

Справка ИА REGNUM:

Осип Мандельштам был одним из ведущих поэтов Серебряного века. Его творчество стало основой для развития символизма, акмеизма и футуризма. В ноябре 1933 года Мандельштам написал памфлет против Сталина, был арестован и сослан на Урал. Борис Пастернак, с которым поэт поделился содержанием памфлета, ответил автору: «Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому».