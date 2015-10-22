Рубцовск, Алтайский край, 22 октября, 2015, 14:03 — ИА Регнум. В Рубцовске на ужасающее состояние дорог жалуются не только автомобилисты и пешеходы, но и врачи скорой помощи. Подробности сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

ГТРК «Алтай» Местная власть игнорирует жалобы рубцовчан и не ремонтирует дороги

Доктора из неотложки вынуждены ежедневно возить пациентов к Первой градской больнице. Они рассказывают, что в машине приходится буквально ложиться на больного, чтобы он не рухнул на пол, когда скорая едет по дороге. Многие пациенты получают «бонусом» легкое сотрясение мозга просто при транспортировке в больницу. «Ухабы на проезжей части уже на другом участке дороги в Рубцовске стали причиной компрессионного перелома позвоночника у школьника, который ехал в маршрутке. Сигналы SOS почему-то не слышат в мэрии», — информируют корреспонденты ГТРК «Алтай».

«Каждую смену приходится возить по таким дорогам, и больные очень страдают, придерживаешь, едешь, чтобы не выпрыгнул из машины, вместе с ним и сам трясешься. Очень тяжело, у самих все болит, позвоночники все страдают», — делится проблемой врач скорой Ирина Карпова. Она также рассказала, что в опасный аттракцион улица с названием Оросительная превратилась три года назад, когда ее перестали основательно ремонтировать. А большегрузы, которые ездят здесь регулярно, только добивают покрытие."Дорога ужасная, бывает, так долбанешь, что аж диск мнется», — поясняет водитель Валентин Сидиропуло. «Впрочем, этим Рубцовск уже не удивишь. Тема плохих дорог в городе давно перестала быть новостью. И лишь недавний резонансный случай заставил вновь заговорить об этом», — отмечают корреспонденты ГТРК «Алтай». «Мы ехали в маршрутке, повернули и подлетели на кочке, я подлетел, спиной о потолок ударился», — рассказывает корреспондентам пострадавший Дима Харитонов. Его историю обсуждает весь Рубцовск. Теперь он может только лежать. На ночь, чтобы не крутился, его привязывают веревками. На год он выбит из привычного ритма жизни. Компрессионный перелом позвоночника — так для него закончилась поездка по городскому маршруту.

«В сложившейся ситуации я виню наши власти, что допускают такие дороги в городе, не ремонтируют их, а также вина полностью лежит на водителе маршрутного такси», — заявила Тамара Харитонова, мама пострадавшего. Такие случаи заставляют депутатов Рубцовского горсовета вновь и вновь поднимать вопрос о ремонте дорог. На последней сессии в очередной раз вспомнили о больничной дороге смерти.

«С весны 2015 года обещают, но, как говорится, обещанного три года ждут», — иронизирует депутат городского совета депутатов, главный врач городской больницы № 1 Игорь Данелюк. По данным ГТРК «Алтай», 36 миллионов будет потрачено на ремонт дорог в этом году в Рубцовске. Работы еще не закончены. В счастливом списке вновь отсутствует улица Оросительная, ведущая к городской больнице № 1. Все, что пока может предложить мэрия, — подсыпать дорогу гравием, который, как обычно, весной «растает» вместе со снегом.