Рига, 22 октября, 2015, 13:47 — ИА Регнум. Сотрудники Госполиции изъяли внушительные подпольные арсеналы. Об этом сообщил на пресс-конференции глава уголовного розыска Управления криминальной полиции Янис Лаздиньш, пишет портал Delfi.lv.

amazonaws.com Карабин с оптическим прицелом

В ходе 10 обысков в разных городах Латвии (Рига, Лиепая, Вентспилс, Кулдига) полицейские изъяли винтовки, пистолеты, ружья и минометы. В большей степени все оружие — арсенал времен войны.

Всего в рамках первого уголовного процесса изъято 474 единицы огнестрельного оружия. По подозрению в незаконном хранении оружия задержаны двое безработных 1966 и 1968 г.р. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за незаконное хранение оружия.

Установлено, что мужчины занимались поиском старого оружия, откапывали его, а затем сбывали за границами Латвии. Также некоторые экземпляры они оставляли в своих коллекциях.

В рамках другого уголовного процесса сотрудники Госполиции задержали трех лиц (1945 и 1954 г.р.), подозреваемых в незаконном поиске оружия, его ремонте и торговле. Один из подозреваемых ранее был военнослужащим, а его товарищи — ювелиры.

Во время обыска у них изъяты ружья, карабин с оптическим прицелом, обычные карабины, пистолеты, винтовки, граната и пять детонаторов от гранат. Изъято также более 2 000 патронов и около 5 кг пороха.