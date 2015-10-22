Москва, 23 октября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 октября, Госдума обсудит президентский законопроект, оговаривающий особенности применения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, сообщает ИА REGNUM. Также парламентарии обсудят изменения, направленные на борьбу с коррупцией.

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Священные тексты

Госдума в первом чтении обсудит президентский законопроект, которым предлагается установить, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие духовную основу христианства, ислама, иудаизма и буддизма, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами.

Ранее судья Южно-Сахалинского суда по иску прокурора признала «экстремистским материалом» книгу «Мольба к Богу: ее значение и место в исламе». Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привлечь принявших такое решение судью и прокурора к ответственности и заявил о необходимости закона, запрещающего проверять на экстремизм религиозные тексты.

Ответят мандатом

Госдума в окончательном, третьем чтении рассмотрит законопроект о финансовой ответственности всех парламентариев. Предусматривается обязанность всех депутатов всех уровней — до сельских поселений независимо от того, работают они на постоянной или непостоянной основе, ежегодно декларировать данные о своих доходах и расходах и обязательствах имущественного характера. Неисполнение этих норм или несвоевременное исполнение этих норм влечет за собой лишение мандата.

Поправками также предполагается распространить нормы о запрете на иностранные счета и активы до депутатов городских округов и муниципальных районов, работающих на постоянной основе и на непостоянной основе, но занимающих руководящие должности. С принятием закона у них возникнет и обязанность оповещать о возникновении наличия конфликта интересов.