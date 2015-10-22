Lada Xray: по-настоящему новый российский автомобиль
Самара, 22 октября, 2015, 13:26 — ИА Регнум. Lada Xray, уже вторая за год революционная новинка российского автопрома, поступит в продажу спустя два месяца после начала производства — в середине февраля 2016 года. Серийное производство автомобиля назначено на 15 декабря 2015.
По предварительным данным, Xray будет стоить от 500 до 600 тыс. рублей, однако цена может все же варьироваться в зависимости от курса валют. Как и недавно выпущенная Vesta, Xray — по-настоящему новый российский автомобиль за последнее десятилетие, заявляют в АвтоВАЗе. И, как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что обе новые модели будут продаваться за рубежом. В этом году компания концентрируется на запуске «Весты» в России и странах СНГ, а в дальнейшем планируется вывести обе модели на европейские рынки, и в восточную, и в западную часть Европы, а также в страны Ближнего Востока.
Как говорят представители марки, автомобиль позиционируется вовсе не как кроссовер, как первоначально может показаться, а как «высокий хэтчбек с элементами SUV». Новый Xray будет выпускаться в двух комплектациях: в базовой и люксовой. В базовую войдут две подушки безопасности, электронные системы торможения и курсовой устойчивости, ABS, комплекс экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС. В люксовую комплектацию также войдут подогрев передних сидений и 15-дюймовые литые диски, боковые подушки безопасности, парктроник, датчики контроля давления в шинах, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией и кондиционер. Lada Xray комплектуется тремя двигателями мощностью в пределах 106−123 л.с. Что касается трансмиссии, будут доступны и механическая, и роботизированная коробка передач.
До начала продаж АвтоВАЗ планирует выпустить 500 машин, чтобы отправить их дилерам для тест-драйвов и шоу-румов.
Напомним, на этой неделе компания АвтоВАЗ сообщила о сокращении плана выпуска новой Lada Xray вдвое. Как заявили в самой компании, это решение принято по требованию одного акционеров — компании Renault. Предполагается, что французские коллеги беспокоятся, что новый Xray составит достойную конкуренцию моделям их марки.