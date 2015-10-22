Самара, 22 октября, 2015, 13:26 — ИА Регнум. Lada Xray, уже вторая за год революционная новинка российского автопрома, поступит в продажу спустя два месяца после начала производства — в середине февраля 2016 года. Серийное производство автомобиля назначено на 15 декабря 2015.

ИА REGNUM Lada Xray на Московском Международном автосалоне 2012 года

По предварительным данным, Xray будет стоить от 500 до 600 тыс. рублей, однако цена может все же варьироваться в зависимости от курса валют. Как и недавно выпущенная Vesta, Xray — по-настоящему новый российский автомобиль за последнее десятилетие, заявляют в АвтоВАЗе. И, как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что обе новые модели будут продаваться за рубежом. В этом году компания концентрируется на запуске «Весты» в России и странах СНГ, а в дальнейшем планируется вывести обе модели на европейские рынки, и в восточную, и в западную часть Европы, а также в страны Ближнего Востока.

Как говорят представители марки, автомобиль позиционируется вовсе не как кроссовер, как первоначально может показаться, а как «высокий хэтчбек с элементами SUV». Новый Xray будет выпускаться в двух комплектациях: в базовой и люксовой. В базовую войдут две подушки безопасности, электронные системы торможения и курсовой устойчивости, ABS, комплекс экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС. В люксовую комплектацию также войдут подогрев передних сидений и 15-дюймовые литые диски, боковые подушки безопасности, парктроник, датчики контроля давления в шинах, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией и кондиционер. Lada Xray комплектуется тремя двигателями мощностью в пределах 106−123 л.с. Что касается трансмиссии, будут доступны и механическая, и роботизированная коробка передач.

До начала продаж АвтоВАЗ планирует выпустить 500 машин, чтобы отправить их дилерам для тест-драйвов и шоу-румов.

Напомним, на этой неделе компания АвтоВАЗ сообщила о сокращении плана выпуска новой Lada Xray вдвое. Как заявили в самой компании, это решение принято по требованию одного акционеров — компании Renault. Предполагается, что французские коллеги беспокоятся, что новый Xray составит достойную конкуренцию моделям их марки.