Ростов-на-Дону, 22 октября, 2015, 13:10 — ИА Регнум. Сегодня, 22 октября, в окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону собрались представители всех поисковых отрядов региона, чтобы подвести промежуточный итог своей деятельности в сезоне. Так, за период проведения областной Вахты Памяти в нынешнем году добровольцы совершили более 205 экспедиций, в ходе которых найдено свыше 315 останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Эти данные корреспонденту ИА REGNUM привел руководитель комитета по молодежной политике региона Владимир Бабин.

vk.com/mius_front Поисковики Дона ежегодно возвращают из небытия сотни бойцов

И хотя официально объявлено об окончании областной Вахты Памяти, поисковый сезон не заканчивается. За все годы существования поисковое объединение «Миус-фронт» не приостановило свою деятельность ни на день. «При любой погоде мы работаем, ведь память — это не краткосрочная категория. Память либо есть, либо её нет. Мы стараемся, в свою очередь, сделать всё, чтобы память о тех людях, которые защищали нашу землю, обороняли её, жила. Поэтому и наша деятельность ведётся круглый год. Одно из крупнейших перезахоронений мы провели нынешним летом. Вечный покой в братской могиле в Куйбышевском районе обрели порядка 200 воинов. Это предмет гордости. Мы нашли поле боя 271-й Горловской Краснознаменной Ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, штурмовой батальон остался на месте сражения, на минном поле. Мы восстановили последние часы жизни этих людей, устанавливаем их имена и фамилии, а затем будем искать родственников. Это наибольший результат. Я не склонен говорить о цифрах, так как каждый возвращенный с поля боя солдат как бы говорит нам о том, что мы своё дело делаем не зря», — рассказал руководитель отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Напомним, что добровольцы объединения буквально пару недель назад нашли на дне реки Дон Сталинградский танк Т-34. Поднять его на поверхность активисты рассчитывают уже в ноябре сразу после окончания навигации. «Удивительно, несмотря на глубину, сложностей в поднятии техники возникнуть не должно. Нам хочется, чтобы музей Великой Отечественной войны, который создают на Самбекских высотах, имел интересную подборку военной техники. Ведь каждый танк — это история, у каждой бронемашины своя судьба, бортовой номер, мы стараемся установить личности экипажа, их боевой путь», — отметил Андрей Кудряков.

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Свыше 300 бойцов уже нашли поисковики Ростовской области с начала года

Поисковики Дона установили имена погибших воинов Великой Отечественной

Поисковики Ростовской области ведут не только раскопки на полях сражений, но и стараются собирать воедино факты, установленные в ходе проведённых работ. Так, в этом году в свет вышла книга «История Великой Отечественной войны в наградах земляков. Ростовская область», в которой представлен анализ по всем наградам, которые были получены районными военкоматами региона.

«Здесь есть уникальные находки, в том числе, первый и единственный самый молодой кавалер Ордена Славы, это наш земляк. Много информации о тех, кто был представлен к званию Героя СССР, но по каким-то причинам награду не получил. Если мы о героях знаем хоть мало-мальски что-то, то остальные остались в тени. Мы постарались восполнить этот пробел. Издание передано в школы и библиотеки Ростовской области абсолютно бесплатно, ведь современная молодежь должна знать свою историю, опираясь на факты», — считает руководитель Ростовского регионального отделения общероссийской организации «Поисковое движение России», председатель областного клуба «Память-поиск» Владимир Щербанов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в муниципальных образованиях Ростовской области развернута деятельность порядка 300 патриотических клубов, 150 любительских объединений. В региональном реестре значатся девять поисковых организаций.