Трольхеттан, Швеция, 22 октября, 2015, 13:06 — ИА Регнум. Вооружённый мечом мужчина в маске напал на учащихся школы в городе Тролльхеттане (Швеция). В результате ранены пять человек, четверо из которых — ученики школы, сообщает Reuters.

nstantcheckmate.com Мужчина с мечем

Уточняется, полицейские среагировали на выбежавших из школы учеников, вошли в здание и обезвредили преступника.

Очевидцы события находятся в шоковом состоянии. Всего в школе обучается порядка 400 человек.

Напомним, что город Тролльхеттан находится на западе Швеции. На его территории расположено несколько крупных предприятий: автомобильный завод компании SAAB, авиационный завод Volvo Aero, локомотивостроительный завод NOHAB.