Калуга, 22 октября, 2015, 11:57 — ИА Регнум. Сегодня, 22 октября начался двухдневный пресс-тур для представителей федеральных средств массовой информации и российских туроператоров. Его участники посетят Калугу, Обнинск, Боровский и Малоярославецкий районы.

kalugasale.ru В программу тура включено знакомство со спортивным комплексом «Квань».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в программу включено знакомство с культурно-образовательными туристическими центрами эко-пасека «Пчёлка» и «Этномир», спортивным комплексом «Квань», а также экскурсии по Боровску, Обнинской АЭС, военно-историческому музею 1812 года в Малоярославце.

В Калуге участники пресс-тура познакомятся с исторической частью города, посетят архитектурный комплекс «Гостиный двор», Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, аэропорт «Калуга». Кроме того, в числе осматриваемых объектов — современные гостиницы и отели.

Мероприятие проходит по инициативе министерства культуры и туризма региона. Комментируя событие, руководитель ведомства Павел Суслов отметил, что в настоящее время туристический рынок оперативно переориентируется на внутренний туризм. «В Калужской области есть все условия для привлечения в наш регион как можно большего числа гостей — высокий уровень комфорта и сервиса, разнообразный и интересный досуг, красивая природа. Поэтому мы решили пригласить крупных туроператоров и представителей федеральных СМИ оценить объекты, которые могут составить реальную конкуренцию на рынке туристских услуг в России», — пояснил калужский министр.