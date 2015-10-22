Ереван, 22 октября, 2015, 11:08 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Испании президент Армении Серж Саргсян 21 октября в Мадриде принял участие в съезде Европейской народной партии (ЕНП).

Серж Саргсян на съезде ЕНП. Пресс-служба президента Армении

В съезде приняли участие председатели Европейского совета и Европейской комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, главы государств и партий, представляющие являющиеся членами ЕНП партии из стран — членов ЕС и стран Восточного партнерства.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Серж Саргсян на съезде выступил с речью, заявив, что в отношениях с ЕС Армения достигла очередного ответственного этапа.

«На прошлой неделе в Люксембурге Совет Европейского союза предоставил мандат на начало переговоров вокруг формирования новой правовой основы отношений с Арменией. Надеюсь, что разработанный в результате переговоров документ наметит всеобъемлющее сотрудничество во всех представляющих взаимный интерес сферах, став лучшей гарантией совместного обязательства поднять отношения Армения — ЕС до нового уровня», — отметил президент.

Саргсян выразил надежду, что и в ходе переговоров ЕНП будет рядом, чтобы как можно скорее довести их до завершения и уже на новой правовой основе продолжить европейскую повестку дня Армении.

По мнению первого заместителя министра экономики Армении Гарегина Мелконяна, переговоры вокруг формирования отношений между Арменией и Евросоюзом на новой правовой основе могут начаться до конца текущего года.

12 октября в Люксембурге Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС начать переговоры о новом, юридически обязательном и всеобъемлющем соглашении с Арменией. Решение было принято в ходе заседания на уровне министров иностранных дел ЕС.

Как подчеркнул Мелконян, кроме политической составляющей, договор будет иметь и экономическую часть, которая, однако, не сравнима с договором о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая была частью неудавшегося в 2013 году Ассоциативного соглашения.

«Основной подход состоял в том, что в связи с членством Армении в Евразийском союзе те вопросы, которые будет невозможно включить в новый пакет, были исключены, и на основе новых обстоятельств была сформирована картина о том, что же может быть включено. Нашей целью было сохранить по возможности широкие и всеобъемлющие сферы и форматы сотрудничества», — цитирует замминистра экономики радиостанция «Азатутюн».

Соглашением о свободной торговле исключается предусмотренное применение нулевой таможенной пошлины, однако Мелконян перечислил десятки сфер, где можно будет сотрудничать с европейцами — от туризма до сельского хозяйства.

На вопрос о том, какие конкретные изменениях могут произойти в экономике Армении после подписания нового договора с ЕС, Мелконян заявил, что относительно тарифов документ не будет предусматривать ничего нового. «Что касается нетарифных регулировок — сертификации, технических регулировок, требований, лабораторий, экспертиз, по этой части мы постараемся договориться, чтобы в Армении были проведены работы, чтобы по части товаров для нас рынок там был более доступным», — отметил Гарегин Мелконян.

Армянские предприниматели могут экспортировать товары в Евросоюз на выгодных условиях благодаря системе GSP+, которая действует еще с 2009 года. Замминистра экономики утверждает, что есть немало предпринимателей, которые пользуются этой системой.

Согласно данным Союза работодателей Армении, в действительности очень немногие предприниматели могут обеспечить документы, подтверждающие качество продукции и безопасность пищевых продуктов, чтобы оказаться на европейском рынке.

После того как Еврокомиссия дала соответствующий мандат на переговоры с Арменией, находящийся в Ереване представитель ЕС Люк Пьер Девинье призвал чиновников Армении не бояться и на этот раз подписать согласованный с Брюсселем новый рамочный договор.

«Надеюсь, что переговоры по новому рамочному договору будут проходить быстро, может быть, так быстро, как прошли переговоры по созданию глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которые продлились 18 месяцев. Однако эти переговоры будут иметь другой результат. На этот раз не бойтесь и подпишите согласованное соглашение», — заявил европейский чиновник.

По данным Национальной статистической службы Армении, ЕС остается главным торговым партнерам Армении. Товарооборот ЕС с Арменией в январе — мае 2015 г. составил $462,3 млн, тогда как с Россией $242,7 млн.

За последние 8 лет правительство Армении получило от иностранных государств и международных организаций грантов на суму примерно $542 млн. Большая часть этих средств — около 51%, была получена от Евросоюза, стран — членов Евросоюза, или же европейских банков и организаций.

В отчетах о выполнении государственного бюджета нет какого-либо упоминания о каком-либо гранте, предоставленном Российской Федерацией, что свидетельствует о том, что помощь, предоставленная безвозмездно, имеет незначительный размер.

Новый договор с ЕС призван заменить провалившуюся попытку Армении подписать ассоциативный договор с Евросоюзом в рамках программы «Восточное партнерство» после решения Армении стать членом Евразийского экономического союза. Переговоры по ассоциации Армении с ЕС начались еще в июле 2010 года, а спустя два года после этого начались переговоры в рамках Соглашения по созданию зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли.

После заявления президента Армении Сержа Саргсняна о решении стать членом Евразийского экономического союза в сентябре 2013 года ЕС заявил, что подписать Соглашение об ассоциации не представляется возможным.