Донецк, 22 октября, 2015, 10:41 — ИА Регнум. Армия ДНР готова к вооруженным провокациям со стороны ВСУ после отвода вооружений с линии соприкосновения.

Архип Иванович Куинджи. Украинская ночь. Фрагмент

Об этом 21 октября на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Как главнокомандующий Вооруженными силами ДНР готов сказать следующее: к любым провокациям, к любым неожиданностям, к любым каверзам и подлостям со стороны украинской власти мы готовы», — заверил Захарченко.

Глава ДНР вместе с тем выразил надежду на то, что Киев будет придерживаться Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября ВС ДНР начали отвод техники из Новоазовского района ДНР.

По словам заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, ДНР планирует до 10 ноября завершить процесс отвода техники и вооружений калибра менее 100 мм. На втором этапе начнется отвод артиллерии, на третьем — минометов калибром до 120 мм.

Однако Басурин констатировал, что вместе с процессом отвода вооружений в Донбассе обостряется военная обстановка — в частности, за прошедшие сутки ВСУ 14 раз нарушили режим прекращения огня.