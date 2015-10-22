Ростов-на-Дону, 22 октября, 2015, 10:35 — ИА Регнум. Свыше 12,7 тысячи жителей Ростовской области поставили подписи под обращением к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Население Донского региона выступает против строительства вблизи города-миллионника хранилища ядерных отходов. Как сообщается в петиции, склад планируют возвести всего лишь в 16 километрах от областного центра в селе Большие Салы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

derevensk.ru Жители Дона против ангара для ядерных отходов

Предположительно, ангар появится в регионе уже в августе 2016 года. Жителей беспокоит тот факт, что хранилище могут взорвать. «Где гарантия, что с территории Украины не прилетит снаряд? Ведь хранилище находится в радиусе поражения! Уже на сегодняшний день реактивные системы залпового огня позволяют с приграничных территорий Украины поразить данную наземную цель. А ведь через лет 10 появятся еще более мощные системы», — отмечено в обращении.

Также немаловажно, что возвести планируется перевалочный пункт для радиоактивных материалов со всего Северного Кавказа, которые в дальнейшем будут вывозиться на постоянное захоронение в другие места. Население видит прямую угрозу при транспортировке отходов.

Тем временем Ростовское отделение филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (структура Росатома) на сайте госзакупок проводит открытый конкурс на право заключения договора на строительство легковозводимого хранилища для контейнерного хранения низкоактивных РАО. Максимальная сумма контракта обозначена в 42,7 млн рублей.

Директор филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Николай Мельников считает, что строительство хранилища улучшит возможности по хранению радиоактивных отходов и воздействовать на природу не будет. «Наши лабораторные исследования на приборах показывают, что в радиусе трёх метров от сооружений никакой опасности нет, никаких выбросов, влияющих на продукты питания, на почву, нет», — сказал Мельников.

Но пока эти доводы жителей Ростовской области не убедили.