Барнаул, 22 октября, 2015, 10:22 — ИА Регнум. Алтайский политолог, председатель АКОО «Школа реальной политики» Константин Емешин прокомментировал ИА REGNUM утвержденную правительством Государспрограму по оказанию содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом.

mintrud.saratov.gov.ru На Алтае программу переселения соотечественников считают экзаменом

«Данная программа довольно запоздалая. Естественно в целом для края это дополнительное финансирование из федерального бюджета — это плюс. Кроме этого это хоть как-то компенсирует отъезд из края, который к сожалению значителен. Тема отъезда — это отдельный разговор. Успех программы переселения в край зависит от того — насколько умело эта программа будет реализована в крае. К сожалению сложившаяся модель управления в крае зачастую дает сбои и порождает массу уголовных дел против чиновников на местах. А попытки частно-государственного партнерства заканчиваются банкротствами. Можно надеяться только, что данный проект будет реализован мудро», — считает политолог.

Напомним, правительственная программа рассчитана на 2016−2020 гг. Предполагается, что в результате будет оказано содействие добровольному переселению в Алтайский край до 5170 соотечественников, из которых 2560 — участники программы, 2610 — члены их семей.

В реализации этой программы Константин Емешин видит и еще один «подводный камень».

«Переселение не должно нарушить права жителей края и дай Бог, чтобы переселение не вызвало социальных конфликтов переселенцев и местных жителей. А потенциал для таких конфликтов всегда есть. Например строительство пригородных Барнаула поселков изобилует массой противоречий, когда государство не может профинансировать в полном объеме обеспечение инфраструктуры и поэтому новоселы вынужден добавлять свои средства. А тут зачастую возникают масса «ушлых» ребят, которые хотят поживиться или возникают естественные конфликты переселенцев первой и последующих волн», — пояснил Константин Емешин.

Он также полагает, что программа эта — еще один экзамен для властей Алтайского края. «Он бы мог быть более продуктивен, если бы краевая власть использовала потенциал общественности и экспертного сообщества. Но к сожалению этот механизм в крае не работает», — резюмирует Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные программы будут реализованы еще в двух регионах России — в Челябинскую область переедут более 6,5 тыс. зарубежных соотечественников, в Ненецкий АО — около трехсот.

Финансирование будет производиться за счёт субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счёт средств бюджета регионов, где будут реализовываться программы, — Алтайского края, Ненецкого автономного округа, Челябинской области.

Справка:

По данным сайта «Соотечественники», в 2014 году на территории Алтайского края зарегистрированы 2242 переселенца: 1115 участников Государственной программы и 1127 членов их семей. В основном соотечественники переезжают из Казахстана. В 2015 году запланировано переселение 1050 соотечественников.

В марте 2015 года сообщалось, что Алтайский край получит почти 5 млн. руб. на реализацию программы переселения соотечественников. Отмечалось, что «привлеченные финансовые средства будут направлены на оказание поддержки прибывшим соотечественникам на этапе их первичного обустройства. В том числе — на компенсацию затрат на оплату найма жилья, поддержку семей с детьми до 1,5 лет и многодетных семей, повышение квалификации или переобучение переселенцев с целью гарантированного трудоустройства и др.».