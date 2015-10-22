Сантьяго, 22 октября, 2015, 10:05 — ИА Регнум. Национальный Конгресс Чили принял решение, согласно которому пострадавшие в период военной диктатуры Аугусто Пиночета получат единовременные денежные компенсации от государства. В эту категорию вошли лица, которые были подвергнуты в период нахождения хунты у власти тюремному заключению по политическим мотивам, сообщает BioBio Chile.

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Несколько дней назад чилийский суд приговорил экс-сотрудника тайной полиции ДИНА Фернандо Гомеса Сеговию и двух бывших членов немецкой религиозной общины «Колония Дигнидад» к пяти годам условно по делу о похищении 50 человек в 1975 году. «Колония Дигнидад» была создана сбежавшими из Германии нацистскими преступниками и в годы правления Пиночета превратилась в концлагерь.

Аугусто Пиночет пришел к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Кровавый переворот произошел при поддержке властей США. Пиночет был президентом-диктатором Чили с 1974 по 1990 г. Период правления военной хунты характеризуется репрессивной политикой («чилийский террор») и масштабными экономическими преобразованиями («чилийское чудо»). По политическим мотивам были убиты (либо «пропали без вести») более 3 тысяч человек. Около 40 тысяч прошли через аресты и тюремное заключение, многие подверглись пыткам. К жертвам военной хунты относится и семья действующего президента страны Мишель Бачелет, отец которой погиб в тюрьме. А она сама в молодости прошла все ужасы пыток и тюремного заключения. Как сообщало ИА REGNUM, в Чили до сих пор общественное мнение расколото по принципу отношения к Аугусто Пиночету и его деятельности примерно пополам.

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