Дамаск, 22 октября, 2015, 09:45 — ИА Регнум. На сайте Минобороны РФ появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон подписали Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, «мы рассчитываем, что данный документ будет распространяться на авиацию всех стран антиигиловской коалиции».

В документе регламентируются действия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Сирией с целью предотвращения инцидентов между российской и американской авиацией. После вступления Меморандума в силу, будут налажены каналы круглосуточной оперативной связи между соответствующими органами военного управления России и США, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.

В то же время, согласно сообщению пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, Москва «попросила, чтобы полный текст меморандума не обнародовался», поэтому Вашингтон тоже «не намерен предавать огласке все содержание заключенных соглашений». Кук при этом отметил, что «подписание Меморандума не означает поддержки Вашингтоном политики Москвы на сирийском направлении, не предусматривает формирования зон сотрудничества, обмена разведывательной информацией, какого-либо обмена информацией о целях в Сирии».

Тут сразу возникает серьезный вопрос.

Как говорил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности перед тем, как передать спикеру Совета Федерации документ, предусматривающий наше участие в антитеррористической операции в Сирии, действия Москвы осуществляются на основе международного права в соответствии с официальным обращением президента Башара Асада.

В то же время «Соединенные Штаты и недавно присоединившиеся к бомбежкам отдельных районов Сирии, занятых боевиками ИГИЛ, Франция и Австралия, не получали ни санкции ООН, ни просьб о помощи от законных сирийских властей».

Далее Путин подчеркнул, что военные действия в Сирии «должны вестись исключительно в строгом соответствии с международным правом, то есть в рамках принимаемых в таких случаях резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, или по просьбе страны, нуждающейся в военной помощи», и констатировал, что «ни того, ни другого у наших партнеров при действиях в Сирии нет».

Не было такого и к моменту подписания с американцами упомянутого выше Меморандума…

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Все статьи автора: Станислав Тарасов