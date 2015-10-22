Анкара, 22 октября, 2015, 09:36 — ИА Регнум. До внеочередных парламентских выборов в Турции, намеченных на 1 ноября, осталось менее двух недель. Улица оказалась в напряженном состоянии. В результате взрывов в Анкаре погибли более 100 человек. В стране объявлен трехдневный траур.

sputnik.az Взрывы в Анкаре

Каждую неделю публикуются результаты социологических опросов. Из общего числа участвующих на вопрос «какой партии на выборах 1 ноября вы отдадите свой голос?» за Партию справедливости и развития (ПСР) проголосовало лишь 38−39%. Такое положение дел не радует правящие круги, так как по сравнению с 7 июня наблюдается явный спад.

Что касается других политических сил, то здесь голоса распределились следующим образом:

Народно-республиканская партия (HPП) — 28−29%, Партия националистического движения (ПНД) — 17−18%, Демократическая партия народов (ДПН) — 12−13%. В итоге со стороны ПСР потери составили 12 и ДПН — 3 депутатских места, а НРП и ПНД, наоборот, прибавили по 8 и 7 мест соответственно. В связи с таким положением дел от ноябрьских выборов ожидать каких-либо особых изменений не стоит. Перед нами опять предстанет 4-партийный совет, в котором ни одна из политических сил не сможет полностью забрать себе власть.

Уже более или менее определено количество мест, которые займут народные республиканцы и националисты, и если вдруг возникнет коалиция, то очевиден возврат к парламентской системе с нашими повседневными проблемами. В этой ситуации уже никто не скажет, что «я изменил фактический конституционный строй», но и не будет повода к каким-либо активным движениям по изменению внутренней политики страны. Ожидается набор нужного количества голосов со стороны ДПН.

Перед нами возникает возможность решить курдский вопрос не через Рабочую партию Курдистана (РПК), а путем гражданской политики парламента…

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Все статьи автора: Ариф Асалыоглу