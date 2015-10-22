Киев, 22 октября, 2015, 09:18 — ИА Регнум. Точнее, во власти, внутри ее.

Командующий Крымской советской армией Павел Дыбенко и вождь Гуляй-поля Нестор Махно

«Проевропейский» по бренду, проамериканский (без кавычек) по сути дела режим сохранится, персональный же состав его будет обновлен, видимо, кардинально. Пройдет немного времени после выборов в местные органы, и страну, вероятно, поведут на внеочередные парламентские. А там, глядишь, придет черед досрочных президентских. Это, если смена лиц на киевском олимпе пойдет в регулярном режиме, без игр в «достоинство».

Если грянет новая «революция», «Украина без Порошенко» появится еще быстрее.

Шансы режима продержаться до окончания каденции оцениваются невысоко. Оптимисты дают процентов 30, пессимисты — не более 10. Что касается вариантов «перетрахивания» власти, тут царит единодушие. Мало кто верит, что президент сумеет, убрав премьера, остаться в строю до конца срока. Еще меньше тех, кто думает, что премьеру удастся, выгнав на досрочную пенсию президента, сохранить за собой пост. Считается, что, когда (именно не «если», а «когда») призрак ротации обретет кровь и плоть, под обломками режима окажутся погребены все его главные персонажи.

От потери хлебной должности на Украине не застрахован никто.

После зарубежных вояжей П. Порошенко, преподнесенных как серия побед и успехов (в информационно-пропагандистском «переводе» с английского на украинский как бледный вид президента в Париже, так и его мычание с трибуны ООН стали смотреться триумфально), блеснуть на международной арене вознамерился А. Яценюк, собравшийся в Германию на Украинско-немецкий бизнес-форум. Президент вернулся домой с устойчивым перемирием в Донбассе на деле и с «глобальной коалицией» в защиту Украины на словах. Превзойти этот результат в нынешних условиях можно, только привезя в Киев деньги. Именно такую задачу, судя по всему, поставил перед собой любимец В. Нуланд. Деньги сейчас крайне необходимы и правительству А. Яценюка, и ему самому. Правительству, чтобы, кое-как сведя концы с концами в текущем году, дождаться года будущего, надеясь, что Бог не выдаст, Красная Обезьяна не съест, а новые финансовые вливания из-за рубежа позволят и далее держаться на относительном плаву. Премьеру, чтобы было от чего отстегивать его кровные три процента…

Читайте подробнее в статье: Вместо пряника от В. Нуланд — кнут от А. Меркель

Все статьи автора: Яков Рудь