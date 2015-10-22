Париж, 22 октября, 2015, 09:09 — ИА Регнум. «Реал» в гостях сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 0:0.

irc.lv Футболист

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский клуб не забил впервые за 41 матч. Эту встречу можно было считать одним из центральных поединков чемпионата. Многие болельщики ожидали от этого события много ярких голевых моментов, а итоговый счет многих разочаровал.

Сейчас у «ПСЖ» забито пять голов, у «Реала» — шесть, и у обоих клубов ноль пропущенных мячей, у единственных в розыгрыше. Возможно это и повлияло на манеру игры соперников на поле.

Перед матчем эксперты предполагали, что ПСЖ являются фаворитом в противостоянии с испанцами, и именно они одержат победу. Футболисты «Реала», несмотря на состав, выглядели лучше и имели больше возможностей забить мяч в ворота соперника.

Футболисты «ПСЖ» пытались держать матч под контролем, подолгу катая мяч по полю, но такая игра не приводила к голевому результату.

Лидер группы, возможно, выяснится в Мадриде, при повторной встрече команд.