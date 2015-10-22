Вашингтон, 22 октября, 2015, 09:06 — ИА Регнум. Компания Nike подарила известному актеру Майклу Джей Фоксу, сыгравшему роль Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее», первую пару кроссовок с автоматической системой шнуровки. Об этом сообщается на сайте компании.

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Как говорится в сообщении, «21 октября Nike доставил подарок Майклу Джею Фоксу, представив инновацию первому и самому знаменитому обладателю этой обуви».

Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag умеют настраиваться под каждого индивида, чувствуют его движения и способны представлять необходимую именно ему поддержку и степень комфорта, говорится в пресс-релизе Nike.

По предварительным данным, в текущем году компания выпустит ограниченную партию этой обуви, которую можно будет купить только на аукционах.

Напомним, в фильме «Назад в будущее» Джей Фокс (Марти Макфлай) путешествует на «машине времени» в будущее и оказывается в нем 21 октября 2015 года. Главный герой картины пользуется изобретениями, которые должны были потрясать воображение в 1989 г.