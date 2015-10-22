Дамаск, 22 октября, 2015, 09:02 — ИА Регнум. Папский католический фонд «Помощь Церкви в беде» (AСN) представил на днях доклад «Преследуемые и забытые? Преследования христиан в 2013 — 2015 годах». Он попал не только в средства массовой информации, религиозные и светские, но был также презентован перед различными властными органами, например, Палатой лордов британского парламента. Один из выводов, которые аналитики сделали из этого доклада, звучит громко и угрожающе: если «Исламское государство» (ИГ — структура, запрещенная в России) не будет уничтожено, христианство в Ираке исчезнет уже через пять лет.

Андреа Соларио. Голова Иоанна Крестителя. 1507

Впрочем, прогноз ничуть не лучший дается в отношении соседней Сирии.

Однако все-таки Ирак оказался первым, кто подвергся нападению ИГ летом 2014 года. Падение иракского президента Саддама Хусейна вследствие военной кампании против него коалиции во главе с США в 2003 году привело к созданию политического, социального и религиозного вакуума, который использовали в своих целях джихадисты, когда эксплуатировали растущую обиду суннитов на якобы «прошиитскую линию» иракского премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики (пришел к власти в 2006 году). Но еще сильнее страдали христиане, атаки на которых ужесточались с каждым разом, пока 10 июня 2014 года не случилось самое страшное. Мосул заняли неизвестные вооруженные люди, позже ставшие нам известными как «Исламское государство Ирака и Леванта».

Халдейский архиепископ Мосула описал это событие как конец почти 1900-летнего христианского присутствия в городе. Тысячи христиан бежали в соседнюю Ниневийскую равнину. В ночь с 6 на 7 августа отряды джихадистов ворвались в 13 христианских городов и деревень в Ниневии, христиане во второй раз были вынуждены срочно подняться с мест, и на этот раз их пристанищем стал курдские города Эрбиль и Дахук. На сегодня в стране от 1,4 млн последователей Христа (по последней переписи населения при Хусейне) осталось меньше 275 тыс.

Непрекращающееся насилие творится над христианами в Сирии. В марте 2015 года после более чем четырех лет конфликта ситуация, по оценкам ООН, стала «худшим гуманитарным кризисом нашей эры» с 8 миллионами перемещенных лиц и 3,9 млн беженцев, живущих за границей…

Христианские меньшинства на Ближнем Востоке жили тысячелетиями. Но что произошло сейчас?

Читайте подробнее в статье: А что сегодня мешает христианизации Ближнего Востока?

Все статьи автора: Станислав Стремидловский