Южно-Сахалинск вошел в десятку комфортных для проживания городов
Южно-Сахалинск, 22 октября, 2015, 08:55 — ИА Регнум. Южно-Сахалинск попал в первую десятку городов, жителям которых живется комфортнее всего, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на рейтинг Института территориального планирования «Урбаника».
Рейтинг был представлен на XIV Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Отметим, что Интегральный рейтинг разрабатывается уже пятый год подряд и позволяет наглядно показать изменения социально-экономического развития наиболее крупных по населению городов России.
В рейтинге 100 крупнейших городов России участвуют населенные пункты с наибольшей численностью жителей (выше уровня в 175 тысяч человек за 2014 год). При расчете местоположения в рейтинге того или иного города учитывается множество факторов. В частности, качество городской среды, куда включены обеспеченность жильем, загруженность дорог, уровень преступности, состояние экологии и множество других слагаемых комфорта горожанина. В расчет берется и стоимость жизни, она учитывает возможность аренды или приобретения жилья, расходы на оплату ЖКХ и так далее.
Второй год подряд в лидерах северный Сургут — город нефтяников и газовиков. Девятое место у Южно-Сахалинска, 39-е занимает Петропавловск-Камчатский, 47 — Благовещенск, на 54-м месте укрепился — Хабаровск и замыкает лидеров дальневосточников — Якутск с позицией 63.
Не вошел в топ-100 Владивосток, между тем в рейтингах «Урбаники» за 2013 год столица Приморья занимала 61 место.
В сравнении с 2013-м годом, Южно-Сахалинск сместился на 2 позиции, Петропавловск-Камчатский, наоборот, поднялся с 94 места на 39. Удалось, по данным рейтинга, сделать жизнь комфортнее и в других городах Дальневосточного Федерального округа.