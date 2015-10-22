Киев, 22 октября, 2015, 08:45 — ИА Регнум. В преддверии зимы на Украине начинаются интересные процессы, которые в сумме означают переход количественных изменений в качественные. Говоря классической ленинской терминологией, «верхи» уже не могут, «низы» уже не хотят.

e-news.su Монеты

Во-первых, народ Украины начал наконец-то осознавать, что власть Порошенко — Яценюка толкает страну в пропасть.

По данным, обнародованным накануне на официальном сайте организации «Рейтинг», 28% жителей Украины готовы смириться с лишениями ради стабильности (проще говоря, люди боятся, что станет еще хуже), а 53% респондентов сказали, что в случае ухудшения условий жизни считают необходимым устроить новый Майдан, который уж точно не допустит ухудшения положения народа. «Кроме этого, опрос о роспуске парламента тоже показал всю плачевность ситуации в стране. Оказалось, что 47% украинцев ему не доверяют. Также в стране растет число желающих увидеть на посту президента другого человека вместо алкаша Порошенко».

Т.е. ситуация для третьего Майдана постепенно вызревает. Да, внешнего заказчика у него, скорее всего, не будет. Тем не менее ситуация может сложиться так, что у очередного Майдана будут внутренние заказчики — это олигархи, которые объединятся против Порошенко с целью нового переформатирования политического пространства страны. И это уже во-вторых. Рейтинг у Порошенко и Яценюка никакой. Их спасать никто не будет — ни свои, ни чужие, особенно Яценюка. У него нет никаких политических перспектив. Он свой миллиард уже заработал, достойную пенсию себе обеспечил. У Порошенко принципиально другая ситуация.

Слишком многое на него завязано, а свободы маневра практически нет.

По сути, у него есть очень слабая возможность проскочить между Сциллой прошлого и Харибдой будущего. Таким образом провести переформатирование нынешнего украинского проекта, чтобы очистить власть (в самом широком смысле — не только парламентские структуры, но и исполнительные) от радикалов, договориться с олигархами по новому формату управления на местах, договориться с ДНР и ЛНР, выполнить требования Европы по Минску-2. Т. е. если он сможет обеспечить процесс переформатирования украинского проекта, то он удержится. Если нет — тогда его сметет вместе со всей нынешней украинской конструкцией власти в политическое небытие. Рассмотрим эти моменты более подробно.

Американцам уже не до Украины — политические издержки уже перевешивают любые возможные выгоды…

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Все статьи автора: Юрий Баранчик