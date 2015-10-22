Москва, 22 октября, 2015, 08:34 — ИА Регнум. Решение руководства США отказать Ираку в поддержке, если Багдад будет обращаться за помощью к России, иронично прокомментировал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Цитата из к/ф «Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо». Реж. Джон Харвитц и Хайден Шлоссберг. 2008. США Кадр, который использовал Александр Яковенко

«Соединенные Штаты угрожают прекратить помощь Ираку в борьбе против «Исламского государства», если Багдад попросит Россию о помощи, — написал российский дипломат в Twitter. — Террористы, должно быть, ликуют».

В качестве иллюстрации к посту Яковенко прикрепил кадр из фильма «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо».

Ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что власти США убедили руководство Ирака не запрашивать у РФ «поддержки с воздуха» при проведении операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

По его словам, «американские чиновники убедили Хейдара аль-Абади (премьер-министра Ирака), и он не стал обращаться к России с просьбой о нанесении авиаударов».

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