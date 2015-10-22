Киршнер назвала Путина глобальным лидером в глазах всего мира
Буэнос-Айрес, 22 октября, 2015, 08:35 — ИА Регнум. Антитеррористические действия РФ в Сирии меняют сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, прежде всего они обнажают истинное положение дел. Так считает президент Аргентины Кристина Киршнер, передаёт RT.
После прошедшей 21 октября видеоконференции между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Аргентины Кристиной Киршнер, лидер Аргентины высказала своё мнение о роли России в сирийском кризисе.
«Это помогает разрушать лицемерие, способствует тому, чтобы люди видели происходящее более ясно, и помогает разблокировать ситуацию на Ближнем Востоке», — сказала она.
Лидер Аргентины обратила внимание на то, что терроризм в Сирии кем-то финансируется, подчеркнув неплохую оснащённость бандитов.
«Я считаю, что позиция Российской Федерации и её участие в борьбе против терроризма, который захватил Ближний Восток, — потому что, как я часто говорю, совершенно непонятно, кем он финансируется и откуда берётся, особенно, когда мы видим там фургоны Toyota», — сказала она.
Киршнер подчеркнула роль главы России в ближневосточной ситуации: предпринимая серьёзные шаги для уничтожения терроризма, Путин становится важнейшей фигурой на мировой политической сцене.
«Думаю, что эта позиция РФ и ее действия по борьбе с терроризмом, который распространяется на Ближнем Востоке… это решение Путина сделало его глобальным лидером в глазах всего мира в том, что касается борьбы с терроризмом», — сказала она.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Буэнос-Айресом и Москвой могут подвергнуться пересмотру после президентских выборов в Аргентине, которые пройдут 25 октября. Такое мнение высказал один из ведущих аргентинских аналитиков Рикардо Роувьер (Ricardo Rouvier). По его убеждению, все три основных кандидата на пост главы государства — губернатор крупнейшей провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сиоли, представляющий правящее перонистское движение «Фронт за победу», столичный градоначальник Маурисио Макри, возглавляющий консервативную партию «Республиканское предложение» и лидер центристского «Фронта обновления», бывший председатель кабинета министров Серхио Масса, — все они в случае победы будут стараться улучшить пошатнувшиеся отношения с США и Европой.
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