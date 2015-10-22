Буэнос-Айрес, 22 октября, 2015, 08:35 — ИА Регнум. Антитеррористические действия РФ в Сирии меняют сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, прежде всего они обнажают истинное положение дел. Так считает президент Аргентины Кристина Киршнер, передаёт RT.

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После прошедшей 21 октября видеоконференции между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Аргентины Кристиной Киршнер, лидер Аргентины высказала своё мнение о роли России в сирийском кризисе.

«Это помогает разрушать лицемерие, способствует тому, чтобы люди видели происходящее более ясно, и помогает разблокировать ситуацию на Ближнем Востоке», — сказала она.

Лидер Аргентины обратила внимание на то, что терроризм в Сирии кем-то финансируется, подчеркнув неплохую оснащённость бандитов.

«Я считаю, что позиция Российской Федерации и её участие в борьбе против терроризма, который захватил Ближний Восток, — потому что, как я часто говорю, совершенно непонятно, кем он финансируется и откуда берётся, особенно, когда мы видим там фургоны Toyota», — сказала она.

Киршнер подчеркнула роль главы России в ближневосточной ситуации: предпринимая серьёзные шаги для уничтожения терроризма, Путин становится важнейшей фигурой на мировой политической сцене.

«Думаю, что эта позиция РФ и ее действия по борьбе с терроризмом, который распространяется на Ближнем Востоке… это решение Путина сделало его глобальным лидером в глазах всего мира в том, что касается борьбы с терроризмом», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Буэнос-Айресом и Москвой могут подвергнуться пересмотру после президентских выборов в Аргентине, которые пройдут 25 октября. Такое мнение высказал один из ведущих аргентинских аналитиков Рикардо Роувьер (Ricardo Rouvier). По его убеждению, все три основных кандидата на пост главы государства — губернатор крупнейшей провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сиоли, представляющий правящее перонистское движение «Фронт за победу», столичный градоначальник Маурисио Макри, возглавляющий консервативную партию «Республиканское предложение» и лидер центристского «Фронта обновления», бывший председатель кабинета министров Серхио Масса, — все они в случае победы будут стараться улучшить пошатнувшиеся отношения с США и Европой.

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