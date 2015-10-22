Вашингтон, 22 октября, 2015, 08:24 — ИА Регнум. Шоу «Разрушители легенд» закроют в 2016 году. 14-й сезон станет для программы последним. Шоу завершится на 248 эпизоде, число проведенных в кадре экспериментов достигнет 2950, пишет Entertainment Weekly.

popculturezoo.com Адам Сэвидж и Джейми Хайнеман. Постер к передаче

Ведущие Адам Сэвидж и Джейми Хайнеман начали работу над последним сезоном шоу после объявления о закрытии программы. В последние выпуски авторы подобрали по одному из самых интересных мифов. В их число вошли: человеческое поведение, автомобильные истории и взрывы.

В выпусках программы проверяли истинность различных баек, слухов и городских легенд.

Адам Сэвидж и Джейми Хайнеман являются специалистами по спецэффектам и проработали в киноиндустрии более 30 лет.

«Моим самым большим страхом было то, что когда-нибудь «Разрушители легенд» просто перестанут выходить в эфир, и у нас не будет возможности отснять первоклассные последние эпизоды», — отметил Сэвидж.

Научно-популярная передача выходит в эфир с 2003 года.