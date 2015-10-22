Выборг, Ленинградская область, 22 октября, 2015, 08:28 — ИА Регнум. До конца этого года Министерство транспорта РФ, РЖД и правительство Ленинградской области подпишут соглашение о строительстве на территории области путепроводов над железнодорожными путями по ходу движения скоростных поездов «Сапсан» (Москва-Санкт-Петербург) и «Аллегро» (Хельсинки-Санкт-Петербург). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил вице-губернатор Ленобласти области Михаил Москвин.

train-photo.ru «Сапсаны»

По его словам, предполагается, что РЖД возьмет на себя около 20 процентов затрат — вынос инженерных сетей, частично проектирование путепроводов и некоторые другие, а строительство пойдет засчет федерального и областного бюджетов.

«Каждый виадук стоит у нас от 600 до 900 млн. рублей, — сказал Москвин. — По ходу «Сапсана» надо решить вопрос в двух местах, а с «Аллегро» сложнее: по ходу его движения находятся 17 переездов, на которых стоят машины, пропуская скоростной поезд и образуя пробки. В рамках соглашения мы планируем строительство 3−5 путепроводов». Вице-губернатор отметил, что, если все пойдет по плану, окончание строительства — середина 2018 года, подчеркнув, что совпадение с началом в России Чемпионата мира по футболу случайное.

«По подобной схеме уже начата работа в Помосковье, — рассказал Москвин. — Но там региональные власти целиком взяли на себя проектирование путепроводов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков заявил 19 октября журналистам, что количество «Сапсанов» на маршруте Москва-Санкт-Петербург не будет расти, пока не закончатся переговоры с регионами. По его словам, переговоры касаются в том числе строительства путепроводов на месте железнодорожных переездов.

Напомним также, что экс-президент РЖД Владимир Якунин в середине июля заявил, что до конца года «Сапсаны» будут ходить по маршруту Москва-Санкт-Петербург каждый час. Эксперты усомнились в реальности этого, а все регионы, через которые проходит скоростной поезд, возмутились и отказались согласовывать проект, указывая на возможные транспортные коллапсы из-за пробок на железнодорожных переездах. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал журналистам, что Смольный предлагал РЖД поучаствовать в строительстве путепроводов над железнодорожными путями, чтобы автодвижение в городе не зависело от «Сапсанов», но ответа на свои предложения администрация Санкт-Петербурга не получила.