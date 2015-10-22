Вашингтон, 22 октября, 2015, 08:15 — ИА Регнум. Интернет-портал WikiLeaks, специализирующийся на обнародовании «секретной» информации, опубликовал письма директора ЦРУ Джона Бреннана. На сайте утверждается, что данные материалы были получены от некоего хакера, якобы взломавшего электронную почту высокопоставленного сотрудника спецслужб.

Большой брат. Иллюстрация к книге Дж. Оруэлла «1984»

21 октября 2015 года WikiLeaks разместил 6 посланий, которые были отправлены Бреннаном в период избирательной кампании Барака Обамы в 2007—2008 гг.

Один из материалов содержал рекомендации Бреннана будущему главе Белого дома о том, как «управлять фигурами на иранской шахматной доске». Еще несколько писем касаются проблем работы американских спецслужб в период после «холодной войны» и трагедии 11 сентября 2001 года.

Кроме того, портал опубликовал 2 документа, которые освещают проблему запрещенных методов пыток заключенных.

Ранее ряд СМИ сообщал, что почтовый ящик Джона Бреннана на сервере компании AOL взломал некий школьник из США.