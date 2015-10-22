Вашингтон, 22 октября, 2015, 07:53 — ИА Регнум. 21 октября около 02:30 (09:30 мск) в городе Колрейн (штат Огайо, США) 21-летний Мэтью Хейден открыл стрельбу по микроавтобусу, в котором находились его сестры и еще один молодой человек.

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Драма разыгралась рядом с домом стрелка, автомобиль был припаркован на заднем дворе. Полицейские прибыли на место ЧП после звонка от свидетелей на линию 911. Им удалось выяснить, что две девушки Сара и Элизабет Хэйден погибли на месте, их спутник Джошуа Хакер был ранен и госпитализирован.

По показаниям свидетелей, всего совершено около десятка выстрелов. Из показаний матери подозреваемого Анджелы Хэйден удалось выяснить, что он угрожал совершить самоубийство, после того, как расстрелял сестер, передает WLWT Cincinnati.

Полиция пытается выяснить мотивы преступления.

На данный момент Мэтью задержан, ему предъявлено обвинение убийстве и попытке убийства.