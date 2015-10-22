Красногорск, 22 октября, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Сын «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе, разыскиваемого по обвинению в совершении 4-х убийств, принес соболезнования родственникам и близким погибших. Обращение Нодария Георгадзе опубликовала «Комсомольская правда».

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«Наша семья приносит искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, — говорит Нодарий Георгадзе. — Это трагедия. И я как сын не могу оставаться в стороне от происходящего».

Сын бизнесмена добавил, что знает своего отца «как человека исключительно порядочного и благородного, который собственным трудом и жизнелюбием создавал то, что имеет и заработал большое уважение среди людей, друзей».

Кроме того, молодой человек также выразил уверенность в том, что «правоохранительные органы разберутся в истинных причинах трагедии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Амиран Георгадзе прямо в здании мэрии Красногорска застрелил первого заместителя главы города Юрия Караулова и начальника местных электросетей Георгия Котляренко. Затем, «красногорский стрелок» направился к дому главы Красногорского района Бориса Рассказова, которого не оказалось дома. По дороге Амиран Георгадзе расправился с сотрудником «МК», а после — убил своего бизнес-партнера Тристана Закаидзе.

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