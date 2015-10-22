Бивертон, США, 22 октября, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Фирма Nike разработала очередную новинку — модель кроссовок, которые фигурировали в фильме «Назад в будущее 2»: Марти Макфлай в будущем надел кроссовки, на которых тут же завязались шнурки. Одну пару получил в подарок американский актёр Майкл Джей Фокс, сыгравший главную роль в трилогии «Назад в будущее», сообщили в пресс-службе компании.

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«Сегодня Nike доставил подарок Майклу Джей Фоксу, представив инновацию первому и самому знаменитому обладателю этой обуви», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шнурки на кроссовках стягиваются за счёт механизма, который регулируется цифровыми технологиями. Индикатор реагирует на движение пальцев владельца .

Nike, Inc. — всемирно известный американский производитель спортивной одежды и обуви. Бренд оценивается в $10,7 млрд. Основан 25 января 1964 года под названием Blue Ribbon Sports, и официально стал Nike, Inc. 30 мая 1978 года.