Якутск, 22 октября, 2015, 05:24 — ИА Регнум. Депутаты Якутии решили отказаться на один год от традиционного трехлетнего планирования бюджета. Напомним, в сентябре Госдума приняла в окончательном чтении закон о переходе в 2016 году на однолетний бюджет РФ. Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутии) Юрий Николаев рассказал корреспонденту ИА REGNUM о причинах предшествовавших принятию этого решения и об изменениях, которые в связи с этим произойдут.

Пресс-служба Ил Тумэна Председатель бюджетного комитета парламента Якутии Юрий Николаев

— Юрий Михайлович, вслед за Российской Федерацией Якутия перешла на однолетний бюджет. Скажите, с чем это связано?

— Как вы помните, в прошлом году мы вместе с Российской Федерацией перешли на трехгодичное планирование. Однако сегодня идет обратный процесс — возвращение к однолетнему планированию. Оно и понятно — при таких изменениях курса доллара и цены на нефть планировать государственный бюджет на три года довольно сложно. К примеру, только в 2015 году при работе над бюджетом Якутии пришлось два раза менять курс доллара — с 58 до 60 рублей. Да и то думаем — не ошибемся ли в этом своем прогнозе? Потому что в российской и мировой экономике сейчас происходят такие изменения, которые сложно предсказать с точностью даже в один год. Исходя из этого, можно сделать вывод, что прогнозы экономического развития Якутии и России в целом сейчас более или менее точно можно сформировать на один год. Поэтому сегодня Российская Федерация, Якутия и другие регионы переходят на однолетнее планирование бюджета. С этой целью на прошедшем пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии был принят закон «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Республики Саха (Якутия) на 2016 год».

Что касается самого бюджета на 2016 год — уже в конце 2015 года мы видим тенденции к ухудшению в доходной части прогнозируемого бюджета. Особенно это касается компании «АЛРОСА». Нефтегазовых компаний это коснулось в меньшей степени. Но, я думаю, что парламент и правительство Якутии совместными усилиями все-таки найдут возможность запланировать реальные доходы в бюджете следующего года. Работа над ним сейчас ведется и, согласно принятым изменениям, до 30 октября Глава Якутии Егор Борисов должен внести его на рассмотрение парламента.

— В связи с переходом на однолетнее планирование, будут ли какие-то финансовые подвижки внутри бюджета?

— При последней корректировке мы изменили параметры бюджета только на 2015 год, а в целом, думаю, что особых подвижек не будет. Хотелось бы отметить, что трехлетнее планирование в сравнении с однолетним имеет ряд плюсов. При планировании бюджета на три года мы видим усредненные значения для реализации даже крупных инвестиционных проектов. Оцениваются все параметры реализуемого проекта — от начала проектных работ до ввода в эксплуатацию объекта. В одногодичном бюджете с этим будут определенные проблемы, потому что невозможно заложить в бюджет одного года полную стоимость строительства подобных крупных объектов. Каждый год нам придется возвращаться к этим проектам, а предсказать, какими будут бюджеты следующих лет, довольно сложно.

Например, когда мы принимали бюджет республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, был определен весь перечень крупных республиканских инвестиционных проектов, распределены источники финансирования. К сожалению, теперь нам придется пересмотреть их, а что получится в итоге, сказать сложно, потому что трудно спрогнозировать доходы республики в 2016 году. Единственное, что можно сказать точно — много средств будет направлено именно на оптимизацию инвестиционных программ. Поэтому, планируя бюджет-2016, мы должны четко определить, какие проекты будут реализовываться в республике в ближайшие 2−3 года.

— Но социальная направленность бюджета сохранится?

— Социальная направленность бюджета будет сохранена. Это однозначно. В решении этого вопроса Государственное Собрание (Ил Тумэн) видит одну из своих основных задач. Конечно, расходы республики сегодня непомерно выросли до 179 миллиардов рублей — для многих регионов это недостижимые цифры. Во многом по этой причине, при уточнении параметров бюджета Якутии депутаты ставили вопрос о том, чтобы не увеличивать дополнительно обязательства. За счет этих средств нам удалось сократить дефицит бюджета на 1,847 миллиардов рублей.